Cazzullo e Ovadia sul palco. C’è "Il duce delinquente"

Proseguono i tanti eventi dedicati al Giorno della Memoria, che si celebra ogni anno il 27 gennaio a ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

Gli appuntamenti dedicati alla Memoria a San Giovanni Valdarno propongono stasera domenica 28 gennaio alle 21 uno spettacolo teatrale al Masaccio.

Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena "Il duce delinquente", tratto da Mussolini il capobanda di Aldo Cazzullo che rientra nel ricco programma della stagione teatrale 2023/2024 al teatro Masaccio.

La maggioranza degli italiani pensa che Mussolini fino al 1938 le abbia azzeccate quasi tutte, fino all’alleanza con Hitler, le leggi razziali e la guerra. Dimostreremo che non è così. Prima del 1938, Mussolini aveva provocato la morte di Gobetti, Gramsci, Matteotti, Amendola, dei fratelli Rosselli e di don Minzoni. Aveva fatto morire in manicomio il proprio stesso figlio, e la donna che aveva amato.

Aveva preso e mantenuto il potere nel sangue, perseguitando oppositori e omosessuali. E aver mandato i soldati italiani a morire senza equipaggiamento in Russia, nel deserto e in Albania è stato un altro crimine.

Una storia a due voci: Aldo Cazzullo racconta, Moni Ovadia legge i testi del Duce e delle sue vittime. Con musiche e canzoni dell’epoca. Alla fine capiremo perché dobbiamo vergognarci del fascismo. Ed essere orgogliosi dei resistenti che l’hanno combattuto.

Ma gli appuntamenti dedicati alla celbrazione del Giorno della Memoria non finiscono oggi.

Sabato prossimo 3 febbraio alle 21,30 e domenica 4 febbraio alle 16,30 e alle ore 21,30 al teatro Masaccio di San Giovanni, per il ciclo Masaccio d’essai sarà proiettato il film "One life" di James Hawes.

La pellicola, adattamento cinematografico della biografia If It’s Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton scritta da Barbara Winton, narra le vicende di Nicholas Winton, uno dei fautori dell’operazione Kindertransport che salvò circa diecimila bambini ebrei prima dell’inizio della seconda guerra mondiale, provenienti dalla Germania nazista e dai territori occupati.