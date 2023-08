"Cavriglia, sforbiciata Pnrr: scuola e pista ciclabile a rischio"

Il ridimensionamento delle risorse che arriveranno agli enti locali grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe tarpare le ali a opere pubbliche fondamentali per Cavriglia. A lanciare l’allarme è il gruppo consiliare di minoranza del Movimento 5 Stelle che esprime forte preoccupazione per il ventilato taglio da parte del Governo ai finanziamenti del Pnrr e di conseguenza sulla sostenibilità degli interventi programmati nel paese della ex miniera, a cominciare dall’efficientamento energetico delle scuole e dalla messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Una sforbiciata che, qualora diventi realtà, penalizzerebbe "opere per le quali l’iter era iniziato o è già finito. I Comuni che hanno assunto impegni di spesa - ricorda il capogruppo Massimiliano Secciani - rischiano di dover reperire coperture alternative, che non ci sono, con evidenti conseguenze sulla tenuta finanziaria degli enti e nuovi debiti bancari". L’esponente pentastellato sottolinea che a Cavriglia potrebbe mancare oltre un milione di euro destinato alle progettualità del capitolo "resilienza, valorizzazione territoriale e per l’efficienza energetica dei Comuni". Tre in particolare i progetti che M5S considera a rischio: la riqualificazione energetica della scuola primaria e secondaria di Castelnuovo dei Sabbioni, per 645 mila euro; la realizzazione della pista ciclopedonale sulla Provinciale Santa Lucia, via del Mirto, per 200 mila euro e la stabilizzazione della frana in via del Poderuzzo lungo la strada di Tregli – Le Corti, per ulteriori 150 mila euro. Da qui l’intenzione di interessare della questione gli amministratori del municipio: "Prima del prossimo Consiglio comunale – conclude il consigliere di opposizione – chiederemo di calendarizzare la nostra interrogazione che useremo nel dibattito con la Giunta Degl’Innocenti o Sanni per avere informazioni dettagliate, mettendoci anche a disposizione per trovare strade alternative perché le opere siano coperte finanziariamente e soprattutto in modo indolore per le tasche dei cittadini".