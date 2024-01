Cavriglia non dimentica gli eccidi. Un anno di eventi e incontri: in arrivo la Casa della memoria

di Marco Corsi

CAVRIGLIA

Cavriglia celebra quest’anno una ricorrenza molto importante: gli 80 anni dalle stragi nazifasciste che insanguinarono il territorio. Era il mese di luglio del 1944 quando 192 civili inermi furono massacrati dalle truppe nazifasciste in ritirata.

E’ il quarto eccidio in Italia per numero di vittime e la triste ricorrenza sarà ricordata con una serie di eventi che si protrarranno tutto l’anno, tra cui la "Passeggiata della Memoria" (il 26 gennaio dal sacrario di Castelnuovo d’Avane a Meleto Valdarno), un viaggio ad Auschwitz, la quarta edizione del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale, in agenda dal 23 aprile al 12 maggio, che sarà dedicato alle stragi e alle loro vittime innocenti, l’inaugurazione del "Sentiero della Memoria" e del rinnovato Monumento ai Caduti di Meleto Valdarno, il taglio del nastro della "Casa della Memoria" di Castelnuovo d’Avane, prevista per l’autunno-inverno 2024.

"Un progetto, questo fondamentale – ha detto il vice sindaco Filippo Boni - a cui l’amministrazione comunale sta lavorando da molto tempo e che permetterà di conoscere, in un museo dedicato, la storia degli eccidi e della Resistenza nel nostro territorio". A settembre sarà infine presentato un fumetto sulla strage di Meleto.

Un lungo cartellone di appuntamenti per ricordare una pagina di storia che nessuno vuole dimenticare. "Viviamo un’epoca buia, in cui i venti di guerra sono tornati prepotentemente a soffiare anche ai confini europei – ha aggiunto Boni - Mai come oggi c’è la necessità di riflettere sui valori della pace e della speranza. Abbiamo deciso di organizzare iniziative in tutto il 2024 per far sì che le nuove generazioni sappiano ed acquisiscano consapevolezza piena che la guerra è solo un’infinita montagna di orrore". Gli eventi sono stati presentati insieme a Pio Secciani, presidente dell’associazione "Meleto vuole ricordare" e di Michele Del Giudice, presidente della Cooperativa 4 Luglio.