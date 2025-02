"Cavriglia nel cuore". Banca Valdarno cresce

CAVRIGLIABanca Valdarno investe sulle filiali. L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è quello di Cavriglia, dove un profondo restyling ha interessato lo sportello del capoluogo. L’istituto di credito valdarnese, nel territorio comunale, ha anche un altro presidio nel fondovalle. Il taglio del nastro dei rinnovati locali si è tenuto il 12 febbraio scorso, alla presenza dei vertici della Banca e di alcuni esponenti della giunta comunale, tra cui il sindaco Leonardo Degli’Innocenti o Sanni. All’interno della filiale di viale Principe di Piemonte i clienti potranno utilizzare anche un nuovo bancomat evoluto H24 che rappresenta la novità più importante. Sarà poi possibile avere delle consulenze parlando direttamente con i funzionari bancari che, come ha ricordato e la presidente Donato, saranno a completa disposizione della clientela per qualunque richiesta. Nel suo intervento il presidente di Banca Valdarno ha ricordato la mission dell’istituto di credito fondato da Don Antonio Torrini nel 1912 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Valdarno. La Banca nacque per rispondere alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori che costituivano la principale fonte di ricchezza della valle. "Ancora oggi - ha ricordato il presidente Donato - l’istituto mantiene inalterati gli antichi valori di centralità della persona attraverso la mutualità, la solidarietà ed il localismo, in stretto legame con il movimento nazionale delle Banche di Credito Cooperativo". "Il nostro slogan per il rinnovamento di questa filiale è stato Cavriglia nel cuore – ha detto il vice direttore Marco Dell’Oste – Ma noi abbiamo a cuore tutto il territorio valdarnese. I clienti troveranno qui a Cavriglia nuovi servizi e la possibilità di interagire direttamente con i nostri professionisti".