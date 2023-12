Cavriglia. Al via gli eventi natalizi

Arezzo, 05 dicembre 2023 – Si apre il periodo delle feste anche a Cavriglia e molti gli eventi organizzati sia nel capoluogo che nelle frazioni. Il primo appuntamento è a Castelnuovo l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, e prevede la Santa Messa solenne alle 11,30 in occasione del 41° anniversario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale, i mercatini di Natale in Piazza della Repubblica, con apertura degli stand e l'esibizione del coro dei bimbi seguito dall'arrivo di Babbo Natale e dall'accensione dell'albero. Il pomeriggio si concluderà con la premiazione del 1° concorso “La Ghirlanda di Natale” e l'estrazione dei premi della Lotteria. Il giorno successivo, alle 15,30, sarà la volta del capoluogo, con Piazza Berlinguer che si animerà con gli stand gastronomici di castagne e vin brulè in occasione dell'accensione dell'albero e del presepe.

Nel pomeriggio si svolgerà, sempre in Piazza Berlinguer, anche la premiazione dei vincitori del concorso “Olivino” dedicato al miglior olio e al miglior vino del territorio. Domenica 17 dicembre il Natale sarà di scena a Meleto con una serie di iniziative dai vari colori e sapori, compresi i mercatini dell'artigianato locale e gastronomici, la rievocazione a tappe della nascita di Gesù con la sfilata dei figuranti fino a Piazza Fondelli e il piccolo concerto dei bambini. Dalle 15 nell'Ardenza del Circolo Sociale sarà aperta la casetta di Babbo Natale.

Il 23 dicembre la magia natalizia torna nuovamente a Cavriglia, in Piazza Berlinguer, con una serie di iniziative per grandi e piccini. Il calendario si concluderà con gli appuntamenti del 6 gennaio nel capoluogo e al Neri dove, al Circolo Sociale, arriverà la Befana. A chiudere questo carnet di eventi sarà il Concerto di inizio anno della Filarmonica di Cavriglia il 7 gennaio dalle ore 17 al Teatro Comunale. Nel frattempo, a Cavriglia, tutto è pronto per l’ultimo appuntamento della rassegna “Materiali in scena” con tre artiste apprezzate e seguite, protagoniste di un testo brillante e commovente. Questo giovedì 7 dicembre alle ore 21.15 al Teatro Comunale si concluderà infatti l’ottava edizione della rassegna con il trio di attrici toscane Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Lo spettacolo che sarà messo in scena sarà una rilettura di “Piccole donne crescono”, capolavoro della scrittrice americana Louisa May Alcott, pubblicato la prima volta nel 1869.