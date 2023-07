Cattivi odori: un Consiglio Comunale aperto al Cas di Ponte a Chiani

Arezzo, 21 luglio 2023 – Un Consiglio Comunale aperto dove sia dibattuta la problematica dei cattivi odori.

Atto condiviso dalle opposizioni per richiedere al presidente Luca Stella la convocazione di un Consiglio Comunale aperto dove sia dibattuta la problematica dei cattivi odori che causano forti disagi, da molti mesi, in varie frazioni, San Zeno, Poggiola, San Giuliano, Ruscello, Battifolle, Olmo, con “sconfinamenti” anche in città. E a tale proposito sono citate via Romana e Pescaiola.

Nell’avanzare l’istanza, Pd, Scelgo Arezzo, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle reputano che per una seduta di questo genere sia da prediligere un orario serale, con inizio alle 18,30 o alle 21, e il trasferirsi in loco per l’occasione, da palazzo comunale al centro di aggregazione sociale a Ponte a Chiani, in modo da favorire la partecipazione dei cittadini.