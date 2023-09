Cattivi odori e timori per la salute. Incontro a Tortaia: "Siamo stanchi"

di Gaia Papi

Cattivi odori e criticità ambientali e paesaggistiche legate sia alla presenza del termovalorizzatore che alle prospettate infrastrutture viarie. Si è parlato di questo all’assemblea pubblica organizzata da Scelgo Arezzo, con i suoi due consiglieri comunali eletti nella lista Marco Donati e Valentina Sileno, al centro di aggregazione sociale di Tortaia. "Una serata non banale anche in virtù del giorno scelto, a cavallo di due Consigli Comunali, uno aperto e uno tradizionale, che hanno trattato e tratteranno problematiche legate alla medesima zona, da Chiani a San Zeno, da Olmo al casello autostradale interessati dal problema dei cattivi odori e criticità ambientali e paesaggistiche" spiega Marco Donati. "Temi molto sentiti, caratterizzanti l’attuale momento politico e amministrativo e che prendono spunto sia dalle sollecitazioni dei cittadini sia dall’agenda delle nostre proposte. Lo facciamo dopo il Consiglio Comunale aperto della scorsa settimana che ha mostrato ancora una volta quanto sia evidente lo scollamento tra amministratori e amministrati" continua Donati. "Un problema che va avanti da troppo tempo e che attanaglia i residenti da due anni. Nel consiglio comunale aperto alcuni di loro hanno parlato, qualcuno anche con le lacrime agli occhi. Il problema è grave condiziona le loro vite; e grave è che così tanti cittadini non riescano a trovare un’interlocuzione con l’amministrazione comunale" va avanti l’esponente di Scelgo Arezzo.

Così l’altra sera a Tortaia si sono ritrovati in tanti, qualcuno anche in rappresentanza dei comitati cittadini, e sono intervenuti sulle questioni che stanno loro a cuore. "Siamo gli unici a organizzare con costanza questi appuntamenti che ci permettono giorno dopo giorno di acquisire consapevolezza dei problemi del territorio e di proporci come forza accreditata a governare la città" continua Donati. Intanto le voci, le segnalazioni ai canali ufficiali e sui social non si fermano. "I cattivi odori proseguono di notte e penetrano nelle stanze perfino con gli infissi chiusi; il timore è che tutto ciò abbia effetti nocivi per i prodotti degli orti, l’acqua dei pozzi e la salute umana, dalla lacrimazione degli occhi all’irritazione delle vie respiratorie" spiegano i residenti.