Cattivi odori a San Zeno "Le nostre notti da incubo"

È un lungo elenco di frazioni: Chiani, Battifolle, Le Poggiola, San Giuliano, Olmo, Ruscello e San Zeno. Ma qualcuno giura anche in centro. La "mappa dei cattivi odori" da tempo bersaglia le notti degli aretini. Notti che sono diventate un infermo con il caldo torrido che chiederebbe di dormire con le finestre aperte, e invece "Sembra di dormire in una discarica" scrivono nel gruppo Facebook creato circa un anno fa "Comitato aretino stop puzzo". In questi giorni le segnalazioni si rincorrono senza sosta. "San Zeno, giorni e notti pieni di puzzo nauseante di immondizia. Stanotte, compresa le prime ore della mattina, non si respirava" scrivono. Da Chiani rispondono: "Alle 2.30 siamo stati invasi da un odore devastante come mai sentito prima . Mi sono svegliato con un senso di malessere che mi ha fatto preoccupare non poco. La situazione sta diventando invivibile". E poi "Anche stasera alle Poggiola tocca stare in casa, non è più possibile andare avanti così". Alcune segnalazioni sono arrivate anche dalla sagra che si è tenuta alcuni giorni fa a l’Olmo. I post sono tantissimi, ma non sono da meno le segnalazioni che dalle case partono ogni giorno verso Asl, Arpat e vigili urbani.

"Due tecnici della Asl stamani hanno fatto un sopralluogo a casa mia alle 9,30. Io avevo fatto una segnalazione alle 2,20 della notte. Ovviamente i sopralluoghi vengono fatti in orario di ufficio" scrive un utente.

Il comitato chiede più controlli per capire l’origine del problema e arrivare a una soluzione definitivacon i documenti che potrebbero servire per portare avanti la causa. "Noi chiederemo una soluzione in collaborazione con Aisa, perché siamo certi che sia possibile" fanno sapere dal comitato.

Ga.P.