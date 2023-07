Cattivi odori a Arezzolo: consiglio comunale aperto per risolvere il problema

AREZZO

Lo avevano chiesto le forze politiche di minoranza per affrontare il problema dei cattivi odori: il consiglio comunale aperto si farà. C’è la data: il 21 settembre; per la sede invece non è stato accettata la proposta di tenerlo al centro di aggregazione di Chiani. Si farà quindi, ma nella sua veste ufficiale in consiglio comunale. "Il 27 ottobre 2022, esattamente 9 mesi fa, Donato Caporali, a nome del gruppo del Pd presentò una interrogazione in Consiglio comunale sui cattivi odori presenti in alcune parti della città. Com’è possibile aver tirato lungo 9 mesi per dare risposta ad una questione così importante?" si chiede Matteo Bracciali (nella foto) del Pd, una delle forze di opposizione ad aver chiesto il consiglio straordinario. "Chiediamo azioni concrete per la risoluzione delle problematiche che rendono invivibile la vita di tanti aretini" continua Bracciali. Da un anno e mezzo si rincorrono le segnalazioni da parte di cittadini, sui social e per vie istituzionali, che lamentano un’aria diventata ormai irrespirabile. Aisa e Comune ribattono colpo su colpo e, ad oggi, assicurano di aver effettuato più di 400 rilevazioni a seguito di sopralluoghi, e ripetuti controlli su tutta l’area interessata dalle segnalazioni e nell’impianto di recupero integrale dei rifiuti di San Zeno. Intanto, nell’ultima puntata di quella che è diventata una storia infinita, Aisa Impianti qualche giorno fa ha chiesto alle autorità competenti di ridurre, nei tempi tecnici necessari, il conferimento nei propri impianti di rifiuti organici. "Passaggio necessario per poter verificare nuovamente la linea di trattamento e il processo di produzione e stabilizzazione anche sotto il profilo microbiologico" spiegano.