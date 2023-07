"Cattivi odori a Arezzo: effettuati tutti i controlli per abbattere le emissioni"

AREZZO

Cattivi odori che insistono su alcune zone della città, intervengono il sindaco Ghinelli (nella foto) e l’assessore Sacchetti. "Siamo consapevoli della problematica che viene quotidianamente monitorata ed è nostra volontà porre in atto ogni soluzione per risolverla, ma ricordiamo che dalla scorsa estate Arpat e Asl hanno effettuato più di 400 rilevazioni a seguito di sopralluoghi e ripetuti controlli su tutta l’area interessata dalle segnalazioni e nell’impianto di recupero integrale dei rifiuti di San Zeno, e lo scorso fine settimana i tecnici comunali hanno fatto dei sopralluoghi nelle aree limitrofe all’impianto per rilevare la presenza o meno di emissioni odorigene. La stessa azienda ha eseguito i controlli previsti", precisano sindaco e assessore. Riguardo invece la natura delle emissioni odorigene viene lamentato frequentemente "odore di spazzatura": "Si tratta esclusivamente di odori generati dai processi di trasformazione della materia organica provenienti dalla raccolta differenziata e non dalla termovalorizzazione".

"Fino all’arrivo del grande caldo però l’esito dei riscontri degli organi di controllo riferiva di un problema estremamente discontinuo e transitorio, tanto da poter essere riscontrato poche volte a seguito delle segnalazioni. Nonostante ciò abbiamo chiesto ad Aisa Impianti di attivarsi per comprendere se la linea di compostaggio dell’impianto potesse essere una causa delle maleodoranze e l’azienda, per quanto tutte le analisi effettuate continuassero a confermare il rispetto dei limiti sulle emissioni imposti, ha comunque deciso di investire altri 2 milioni nel potenziamento dei biofiltri e dei sistemi interni di monitoraggio", concludono.