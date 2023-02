Catona, partono i lavori alla bretella Eliminerà il semaforo da via Tarlati

Guardano il semaforo di via Tarlati con l’odio metropolitano di tutti i giorni ma anche con il gusto di chi assapora la sua vendetta. Perché quel semaforo ora ha davvero i giorni contati o se non altro i mesi. Ad aprile partiranno i lavori per la bretella by-pass studiata a tavolino apposta per spegnerlo.

Spegnere non solo un qualunque semaforo cittadino: ma esattamente quello che moltiplica le code nella strada più gettonata della città. E’ l’asse dei collegamento tra la zona Est, Giotto in testa, e quella a nord e il centro. Parti convinto di cavartela con tre minuti di trasferimento e agli Archi ti infossi: un giorno sì e l’altro pure.

Un gioco di freno e ripartenze che mette a dura prova la pazienza degli automobilisti. E che ora trova forse una soluzione. "Siamo pronti a partire con il braccetto dal parcheggio del cavallo: il cantiere aprirà ad aprile, i giorni di cantiere sono 300 ma contiamo possano essere ancora meno" scandisce l’assessore Alessandro Casi.

Quel progetto lo ha ereditato dal suo predecessore Gianfrancesco Gamurrini, che lo aveva elaborato insieme al sindaco Ghinelli, ma Casi dovrebbe essere quello che lo porterà fino in fondo.

Il trucco? Semplice. Una bretella di collegamento dal parcheggio del cavallo, poco dietro viale Santa Margherita, alla futura rotatoria, da realizzare su via Buonconte da Montefeltro, la spina dorsale della Catona.

A quel punto chi arriva dagli Archi potrà o andare a dritto o girare a destra proprio verso la Catona. Mentre sarebbe abolita la deviazione in sinistra per chi arriva dal centro verso via Buonconte. Le due opposte circolazioni, insomma, non si incrocerebbero più. E per chi arriva da Porta San Clemente e dovesse andare alla Catona? Una volta abolita la deviazione a sinistra avrebbe però un percorso alternativo.

Girare dalla rotatoria del cavallo verso il parcheggio (è anche quello attrezzato per i camper) e da lì imboccare la fatidica bretella, che poi i tecnici chiamano più figurativamente "braccetto". Arrivi in via Buonconte, e una rotatoria ti smista nelle due direzione, la Catona o il centro.

"Sarebbe il massimo – conclude Casi su questo punto – poter spegnere quel semaforo già per la Città di Natale". Quando su quella zona pesano sia il traffico privato che quello dei pullman e dei camper. L’altro nodo del traffico di Natale è tra il Baldaccio e il Rossellino. E da lì arriva l’altra buona notizia dei lavori pubblici. Sono partiti i lavori sopra il maxi-parcheggio da 900 posti, il "gigante dai piedi di argilla".

No, non progetti, bandi o simili: lavori veri, con le pale e con le ruspe. E’ iniziata la demolizione di uno degli spazi sul piano della strada, quelli che Atam usava per le casse automatiche e la biglietteria. Diventerà la sede del nuovo centro prelievi, destinato ad allentare la morsa su quello che gravita sul San Donato. Il primo lotto dell’intervento.

Il secondo, sull’ala coperta più a ridosso del sottopasso, ospiterà la seconda casa della salute dopo quella di via Guadagnoli.

Un intervento del quale si occuperà la Asl e partirà a ruota dell’altro. E con questo i cantieri effettivamente partiti sono tre. La rotatoria di fronte all’ex villaggio Mancini in via dei Carabinieri, poco prima del raccordo. E la sistemazione delle mura e del nuovo giardino pensile a Poggio del Sole. Gli altri sono più o meno sulla rampa di lancio.

