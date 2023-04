Caterina, svolta nell’inchiesta sulla morte L’autopsia rinforza le accuse ai tre medici

di Lucia Bigozzi

Il dossier è sul tavolo del magistrato. Sul frontespizio c’è scritto un nome che tutti conoscono: Caterina Succi. E’ la bimba di due anni morta il 1 dicembre scorso all’ospedale Meyer di Firenze per una grave infezione polmonare che non le ha dato scampo. Un caso al centro dell’inchiesta coordinata dal pm Marco Dioni e aperta con la denuncia contro ignoti presentata dal padre della piccola, Gabriele Succi (nel gennaio 2021) dopo l’arresto cardiaco che il 23 luglio 2020 colpì la moglie, Cristina Rosi, al settimo mese di gravidanza. La bimba fu fatta nascere con parto cesareo mentre la mamma era in coma, entrambe hanno subito gravi danni cerebrali e motori. Ora, sul tavolo del magistrato c’è l’esito dell’autopsia su Caterina, eseguita il 7 dicembre scorso al policlinico di Siena dal professor Marco Di Paolo dell’istituto di Medicina legale. La risposta al quesito del magistrato è arrivata. Secondo quanto si è appreso, il perito avrebbe ravvisato un nesso tra la morte di Caterina e la fase di gestazione-parto della madre. Un elemento che rafforza la tesi della procura rispetto alle accuse a carico di tre medici indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di Caterina e per lesioni gravissime nei confronti della madre. Si tratta di due specialisti di Careggi e un professionista aretino, non di ambito ospedaliero.

La procura aretina vuole appurare se da parte dei medici indagati vi sia stata una sottovalutazione del quadro clinico di Cristina Rosi, da anni alle prese con una forma importante di cardiopatia. La donna era seguita nel percorso di gestazione da un ginecologo aretino e dagli specialisti della cardiologia di Careggi ai quali era stata indirizzata tra giugno e luglio 2020 per il problema al cuore. Ora, il collegamento tra la morte di Caterina e la gestazione della madre, emerso dall’autopsia sulla bimba, aggiunge un elemento-chiave per la procura.

Le indagini erano partite nel gennaio 2021 dopo la querela contro ignoti presentata da Gabriele Succi, autorizzata dal gip, come curatore della tutela di moglie e figlia. Dioni dispose l’acquisizione delle cartelle cliniche e la documentazione sanitaria. Per vederci chiaro, il magistrato nominò un collegio di periti guidato dal medico legale Marco Di Paolo dell’università di Pisa, composto da un ginecologo e un cardiologo. Dagli accertamenti, sarebbero emerse anomalie nella condotta dei medici indagati e nella comunicazione a Cristina del rischio che avrebbe potuto correre durante la gravidanza. Al punto che gli stessi periti, nella relazione consegnata al pm avrebbero indicato la necessità del ricovero di Cristina in un centro specializzato di primo livello, almeno un mese prima del parto cesareo da programmare alle trentaduesima settimana di gestazione. Una misura che, secondo la procura, avrebbe salvato la vita a madre e figlia.

A questo punto bisognerà vedere se il caso resterà ad Arezzo o prenderà la via di Firenze: il pm starebbe valutando il trasferimento del fascicolo ai colleghi della procura fiorentina in considerazione del luogo della morte e la correlazione con l’accusa più pesante a carico dei tre medici: omicidio colposo. "Chiedo giustizia per mia figlia che non c’è più e per mia moglie costretta su una carrozzina e con gravi problemi neurologici e motori. Hanno distrutto una famiglia e le esistenze di tre persone, perchè anche la mia vita non è più quella di prima", commenta Gabriele assistito dall’avvocato del foro romano Stefano Maccioni con competenze specifiche sulla materia della responsabilità sanitaria. Maccioni ha seguito casi giudiziari come quello di Stefano Cucchi e Mafia Capitale. È lo stesso legale che proprio in questi giorni ha chiesto la riapertura del processo sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini.