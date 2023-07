Casucci (Lega): “Emergenza cinghiali: per l’assessore Saccardi la situazione è ben gestita dalla regione”

Arezzo, 7 luglio 2023 – “Sul tema relativo all’emergenza cinghiali ed ai doverosi risarcimenti dovuti(esigui e lenti nell’essere erogati) a chi ha subito le conseguenze dell’invasiva presenza di questi animali, ho ricevuto risposta ad una mia interrogazione dall’Assessore Saccardi che stride con la realtà delle cose”, afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.

“Per l’esponente della Giunta Giani, la Regione ha fatto quello che doveva fare, non rendendosi però conto che la realtà attuale sia ben diversa”, prosegue il Consigliere.

“Consiglierei, ad esempio, l’Assessore ad andare a Sestino, a dialogare con quegli agricoltori che, nel febbraio scorso, avevano scritto un’accorata lettera al Presidente Giani ed alla stessa Saccardi, a cui, però, non hanno avuto alcun riscontro-precisa l’esponente leghista.”

“Queste persone rilevano come la problematica sia in continuo peggioramento e che le misure fin qui adottate per contrastare il fenomeno siano del tutto inefficaci, tenendo pure presente che, all’interno della Riserva di Sasso Simone, il piano di abbattimento appare totalmente insufficiente-sottolinea il rappresentante della Lega.”

“Quello che riteniamo, altresì, inaccettabile è anche il fatto che alla missiva di questi agricoltori, nessuno dei chiamati in causa, si sia degnato di rispondere-insiste Casucci.”

“Non è così-conclude il Consigliere-che ci si rapporta con i cittadini e da parte nostra continueremo, dunque, a pungolare la Regione, affinchè la palese criticità venga affrontata, finalmente, in modo adeguato, venendo incontro alle motivate richieste degli agricoltori sestinesi ed anche, ovviamente, di quelli che, pure in altre zone interne della Regione, sono alle prese con identici ed irrisolti problemi.”