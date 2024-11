Casucci: “Ancora aggressioni agli autisti degli autobus: l’ultimo caso sulla tratta Arezzo-Bettolle”

Arezzo, 11 novembre 2024 – “Purtroppo, le aggressioni fisiche e verbali nei confronti degli autisti di autobus, sta diventando un fenomeno sempre più rilevante e preoccupante – afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.”

“L’ultimo grave fatto è accaduto sulla tratta Arezzo-Bettolle e ci auguriamo che l’autore di questo inaudito gesto di violenza nei confronti del dipendente di Autolinee Toscane venga ben presto identificato ed adeguatamente sanzionato-prosegue il Consigliere.”

“A fronte di questa stringente problematica, anche alla luce del fatto narrato, ho, dunque, predisposto una specifica interrogazione all’Assessore competente in cui chiedo quante siano state le aggressioni subite dai lavoratori in questione e quale sia il cronoprogramma per l’installazione delle idonee protezioni per i conducenti come stabilito da un Decreto del Ministero delle Infrastrutture dell’aprile scorso-precisa l’esponente leghista.”

“Inoltre, intendo conoscere quale sia lo stato di avanzamento del progetto “Toscana Sicura” promosso dal gestore AT e se s’intenda riattivare, in generale, una mirata Cabina di regia regionale, così come richiesto dai Sindacati, affinchè vengano messi in campo tutti i deterrenti per prevenire le aggressioni come avvenuto l’altra sera ad Arezzo-sottolinea il rappresentante della Lega.”

“Infine, voglio esprimere la mia totale vicinanza all’autista colpito con un pugno che ha avuto il sangue freddo di fermare il mezzo, mettendo al sicuro i passeggeri – conclude Marco Casucci.