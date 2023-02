Il ritorno dei castori in Valtiberina: mancavano dal 1500

I castori sono tornati in Valtiberina

Arezzo, 8 febbraio 2023 – I segni sono inequivocabili: legno e corteccia divorati dal 'castor fiber', il roditore più grande d'Europa, che sembra aver riconquistato alcuni ambienti fluviali italiani ed essersi ormai insediato nella provincia aretina lungo il fiume Tevere, dove mancava dal 1500. A distanza di un anno dal primo avvistamento nell'area di Sansepolcro, arriva ora l'ulteriore conferma della stabilizzazione di nuclei dell'animale, intercettati con le fototrappole dopo avvistamenti negli anni scorsi in Friuli ed Alto Adige. Ad individuarli sono stati i tecnici del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, impegnati nell'attività di monitoraggio dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idraulico. ll castoro europeo è un mammifero semiacquatico, quasi scomparso in Europa, a causa di una caccia indiscriminata soprattutto per le pellicce ed è inserito tra le specie protette, indicate dalla Direttiva comunitaria Habitat. "Questo animale viene considerato dagli esperti un 'ingegnere ecosistemico', perché può modificare sensibilmente l'ambiente, in cui vive" commenta Massimo Gargano, Direttore Generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi). Confermando le nuove sensibilità presenti nei Consorzi di bonifica, in Valtiberina si è alla ricerca di una pacifica convivenza con i nuovi...