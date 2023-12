Castiglioni sotto le bombe. Il ricordo e la solidarietà

di Simona Santi Laurini

Oggi è il giorno del ricordo per Castiglion Fiorentino: in questo 2023, infatti, ricorrono 80 anni dal bombardamento del 19 dicembre 1943, una ferita indelebile nei ricordi dei sopravvissuti. 71 le vittime di quella terribile domenica. Era l’ora di pranzo, le famiglie erano in casa. La zona più colpita fu Porta Romana, probabilmente per un errore di valutazione. La ferrovia era il principale obiettivo e invece a farne le spese è stato il centro storico castiglionese, in una zona peraltro – a differenza di ora – fortemente popolata.

Dove adesso c’è il liceo, c’era il Collegio Serristori e alcune delle allieve purtroppo hanno subito questo drammatico destino. Il tempo si è naturalmente portato via molti dei testimoni dell’epoca, ma la città non intende dimenticare e per questo ogni anno viene organizzato un momento commemorativo in collaborazione con il Rione di Porta Romana, scegliendo la domenica più vicina per dar modo a quante più persone possibili di partecipare. E così, questa mattina alle 10 è previsto l’unico rito religioso dell’anno che viene celebrato nella Chiesa di San Filippo Neri, in pazza del Collegio, del tutto trasfigurata dalle bombe. Dopo la messa, alla presenza delle autorità, dei figuranti giallorossi di Porta Romana guidata dal Presidente Lucia Casagni e dei labari delle associazioni, verrà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti che si trova proprio in piazza del Collegio. "Ricorrono quest’anno gli 80 anni da quel terribile bombardamento che colpì il quartiere di Porta Romana e tutta la città di Castiglion Fiorentino. Da allora, ogni anno, con sentimento unanime, ricordiamo le 71 vittime, oltre che condannare, senza distinzione, tutte le guerre d’ogni epoca" commenta il sindaco Mario Agnelli.

E non finisce qui, perché da alcuni anni, il Rione giallorosso con l’Avis castiglionese e i volontari di Solidaritè Identitès promuovono una raccolta di sangue straordinaria come commemorazione del bombardamento. L’appuntamento è al centro trasfusionale della Fratta martedì 19 dicembre.

+Nelle scorse edizioni, l’iniziativa solidale "Io ho quel che ho donato" ha avvicinato nuovi donatori alla sezione castiglionese dell’Avis del Presidente Gabriele Giommetti. "Raccoglieremo il più concreto atto di solidarietà che tu possa compiere: donare te stesso" dicono gli organizzatori, invitando vecchi e nuovi volontari ad aderire.