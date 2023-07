Castiglioni paese dei cantieri Piazza Matteotti slitta di 2 mesi Area Presentini quasi pronta Ex Macelli, iniziano i lavori

di Luca Amodio

Cantieri in corso a Castiglion Fiorentino: alcuni pronti a partire; altri in dirittura di arrivo con qualche settimana di anticipo; per altri, invece, c’è ritardo sulla tabella di marcia. Come i giardini di Piazza Matteotti ad esempio. I lavori per la "porta d’ingresso del paese" sono iniziati ormai nel febbraio scorso ma non termineranno prima della fine dell’estate, con un paio di mesi di ritardo rispetto quanto inizialmente messo in conto dall’amministrazione. Attesa nella consegna delle materie prime, è questa la spiegazione del municipio di Castiglion Fiorentino, che oscillano tra le 8 e le 12 settimane . Come spiega il vicesindaco Devis Milighetti, "dispiace non poter fruire questi spazi nell’estate ma l’opera è strategica e per questo motivo ci siamo avvalsi di una società fornitrice top di gamma che potesse fornirci materiale ad hoc, fatto su misura per l’intervento, l’unico adatto per un progetto di lungo termine". I lavori per l’ultimo step del restyling dei giardini pubblici di Castiglioni ammontano a 220mila euro più iva e prevedono sia il rifacimento della pavimentazione che l’arredo urbano e il verde circostante con nuove aiuole e nuove panchine in corten. "Gli amministratori scoprono l’acqua calda", commenta sarcasticamente il gruppo consiliare di opposizione Città al Centro, "oggi hanno scoperto che i giardini necessitano di arredi e che quindi i lavori termineranno abbondantemente dopo i tempi previsti. Ci sono invece buone notizie per quanto riguarda il parcheggio nei pressi del parco Presentini, "i pini" per intenderci.

Qui le ruspe sono al lavoro già da diverse settimane e i ritmi di lavoro sono incoraggianti per l’amministrazione che auspica di riaprire quella porzione di parcheggio entro fine del mese di luglio" con una quindicina di giorni di anticipo rispetto al contratto", spiega Milighetti che ha la delega ai lavori pubblici. Qui, l’investimento di oltre 240mila euro è servito per una nuova pavimentazione dell’area di sosta che le radici dei pini avevano dissentato. Per questo motivo 10 pini malati erano stati rimossi per poi venir piantati ex novo sulla superficie.

Pronto a prendere il via anche il cantiere agli Ex Macelli, "slittato qualche mese in avanti dopo la richiesta dell’amministrazione alla soprintendenza per la revisione dei vincoli storici della struttura", spiega Milighetti. Il primo step riguarderà il recupero del primo lotto dell’immobile con il relativo consolidamento del tetto di accesso da via dei Macelli, che verrà adibito a sala espositiva e polivalente. Il progetto complessivo per la struttura ammonta invece a 2,2 milioni di euro che permetteranno all’ex mattatoio comunale sia di ospitare la nuova sede della polizia municipale sia una sala polivalente con biblioteca digitale.