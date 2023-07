Castiglioni Film Festival a Castiglion Fiorentino: Luca Verdone apre la serata

CASTIGLION FIORENTINO

C’è anche il regista Luca Verdone tra i nomi che animeranno la IX edizione del Castiglioni Film Festival in partenza mercoledì prossimo. Il conosciuto fratello del noto attore e regista Carlo Verdone, sarà protagonista di un importante cameo. Sarà lui, infatti, ad aprire, alle 20,45, la serata di giovedì 27 luglio parlando del suo ultimo lavoro, Le memorie di Giorgio Vasari, un film biografico sull’opera di un vero maestro toscano dell’arte, che sarà poi proiettato alle ore 22. "La presenza di Luca Verdone impreziosisce ulteriormente il parterre di un festival che vede protagonista il grande cinema italiano in tutte le sue sfumature – conferma Massimiliano Lachi, assessore alla cultura di Castiglion Fiorentino – Una manifestazione che, quest’anno ha voluto alzare l’asticella presentando un cartellone di grande qualità, emblema di quanta attenzione sia sempre stata rivolta alla diffusione della cultura cinematografica". Emanuele Salce (il 28 luglio), Gian Marco Tognazzi (29 luglio) e Michele Placido (30 luglio) sono, gli attesi interpreti di questa edizione che si prepara a diventare una cinque giorni in cui giovani registi, importanti doppiatori e grandi artisti si alterneranno sul palco per presentare pellicole di grande spessore culturale.

Dal 26 al 30 luglio, il centro storico della città del Cassero, accenderà i riflettori sul mondo della settima arte. Nato da un’idea del Comune di Castiglion Fiorentino, e realizzato con il patrocinio della Regione, la partecipazione dell’associazione Cautha e la collaborazione della Pro Loco, il festival si arricchisce, anche quest’anno, di dibattiti, incontri, proiezioni, ospitando, nella suggestiva terrazza del Cassero, nomi di rilevanza nazionale che hanno fatto la storia del cinema italiano. Mercoledì alle ore 21 salirà sul palco Michele Moscatelli, il giovane regista che, nel 2022, per due settimane, ha trasformato Castiglion Fiorentino in un vero e proprio set a cielo aperto.