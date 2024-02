Castiglionese, gli ultimi sette minuti da incubo sciupano una partita ben giocata

SIGNA

2

CASTIGLIONESE

0

SIGNA 1914: Crisanto, Pampalone, Nencini, Tempesti P. (70’ Alesso), Tempestini, Franzoni, Giuliani (70’ Innocenti), Dallai (87’ Tesi), Tempesti L., Coppola, Bezzini (55’ Munno). All. Scardigli

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci, Giorgi, Tacchini (85’ Castaldo), Menchetti, Menci, Viciani (92’ Pernici), Capogna (79’ Talladira), Borghesi (92’ Imparato), Ricci, Minocci. All. Fani

Arbitro: Cremone di Pisa

Reti: 88’ Tempesti L. (rig.); 94’ Munno

Note: Ammoniti: Cecci, Tempesti L., Munno. In tribuna esposto uno striscione dei Boys Signa con scritto "Basta stragi sul lavoro".

SIGNA – Atroce beffa finale per la Ca- stiglionese allo stadio Bisenzio di Signa con sette minuti finali (compresi i cinque di recupero) dove ci sono state tutte le vere emozioni della gara, con i viola che hanno incassato le due reti della sconfitta. Raccontiamo subito il finale. All’88’ ancora sullo 0-0 quando l’arbitro su un’insistente azione in area ospite concedeva il calcio di rigore che il bomber Lorenzo Tempesti metteva a segno. Gli ospiti si riversavano allora nell’area dei locali alla ricerca del pareggio e al 94’ su calcio d’angolo anche il portiere Ubirti si portava nell’area del Signa, i cui difensori rinviavano prontamente dopo il tiro dalla bandierina, trovando smarcato nella propria metà campo Munno, il quale aveva una prateria davanti a se e la lunga volata la concludeva depositando il pallone nella porta sguarnita, vanamente inseguito dai difensori aretini in primis il portiere. Era il 2-0 risultato troppo pesante per la Castiglionese meglio del Signa nel primo tempo soprattutto nella prima mezz’ora. I migliori in casa Castiglionese Giorgi, Minocci e Ricci. Antonio Mannori