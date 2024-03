Castiglion Fiorentino, Festa della donna: non solo cene e mimose

Arezzo, 8 marzo 2024 – “In occasione della Giornata Mondiale della Donna abbiamo ben accolto l'invito da parte del Comune di Castiglion Fiorentino per parlare del mondo del calcio femminile.

Un settore ancora con molti pregiudizi e sottovalutato ma che noi con tenacia cerchiamo di mandare avanti. Presente anche la rappresentanza dell’Atletico Foligno, squadra di calcio a 5 in serie A élite, che ci ha portato la testimonianza di un gruppo partito da zero che con non poche difficoltà è arrivato, con costanza e spirito di gruppo, al top dei campionati.

Un particolare ringraziamento all’assessore Stefania Franceschini, nonché la nostra prima tifosa, che crede in noi e ci ha permesso di farci conoscere anche fuori le mura della polisportiva”.

Così le ragazze della Polisportiva Montecchio Vesponi Calcio a 5 femminile , che vede nelle persone di Gabriele Giommettii il loro presidente, Nicola Cazzavacca, il loro allenatore, Leonello Cangioloni e Luciano Foscari della Polisportiva, durante l’iniziativa che si è svolta questa mattina in Sala San Michele, Palazzo Comunale, in occasione della Festa della Donna.

Tra i presenti il sindaco Mario Agnelli e la psicologa della sport, Elisa Marcheselli che ha affermato “nella tredicesima edizione del ReportCalcio pubblicata dalla FIGC viene sottolineata la continua crescita del movimento calcistico femminile nel nostro Paese. Considerando la dimensione sportiva, tra il 2008 e il 2022 le calciatrici tesserate per la FIGC sono quasi raddoppiate, passando da 18.854 a 36.552 (con un aumento di 10.000 unità nell’ultimo anno e una crescita di circa 9.000 tesserate rispetto alla rilevazione pre-pandemica).

Il calcio femminile sotto l' aspetto psicosociale dispone di una immagine positiva, essendo considerato uno sport stimolante (dal 73% dei tifosi, rispetto al 68% del calcio maschile), adatto alle famiglie (68% vs 64%), un buon esempio da seguire (63% vs 55%) e uno sport inclusivo (58% vs 53%).

Lo sport si conferma, quindi, un fattore di protezione per lo sviluppo armonico delle persone”. La giornata di approfondimento è stata organizzata dal comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, oggi presente, durante la quale sono emerse sia le difficoltà di un ambiente ancora troppo declinato al maschile, quello del calcio, ma sono soprattutto state raccontate le gioie che uno sport aggregativo come il calcio può regalare ai suoi atleti e a tutti gli appassionati.

“Per noi è stato davvero un onore avere l’opportunità di ascoltare le testimonianze della ‘donna atleta’ che con dedizione e tenacia raggiunge i propri obiettivi e sogni conciliando gli impegni familiari-lavorativi con la propria passione per questo sport ma è stato altrettanto un piacere poter premiare queste giovani donne che con forza di volontà e determinazione hanno raccolto importanti successi sui campi di calcio” conclude l’assessore alle Pari Opportunità, Stefania Franceschini.