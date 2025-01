Castiglion Fiorentino, centro storico: nuove iniziative per attrarre l’apertura degli esercizi commerciali

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Il consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino, del 20 dicembre, ha deliberato l'introduzione di una nuova misura tributaria all'interno del Centro Commerciale Naturale.

I proprietari degli immobili della zona sopra indicata di categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (Negozi e botteghe), C/3 (Laboratori per arti e mestieri) locati o concessi in comodato da persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a 12 mesi, pagheranno un'aliquota Imu pari allo 0,2% anziché l’1,06%.

"Attraverso tale iniziativa, dichiara il Vicesindaco con delega alla valorizzazione del centro storico Devis Milighetti, si vuole avvicinare le richieste dei locatori con quelli di potenziali affittuari, visto che chi affitterà gli immobili commerciali sfitti ubicati nel centro storico potrà ottenere una riduzione sul pagamento dell'Imu pari a circa l'80%.

"Tale iniziativa si inserisce all'interno di un progetto di valorizzazione del Centro Storico che prevedrà altre iniziative strutturali che nel corso del 2025 verranno presentate e concordate anche con le associazioni di categoria.

"Grazie a ciò renderemo più conveniente affittare un immobile piuttosto che tenerlo sfitto e ci auguriamo che ciò possa aiutare il commercio di vicinato, così importante per il nostro tessuto economico. Accanto a ciò stiamo già lavorando ad altre misure fondamentali per la vitalità del nostro commercio," conclude il Vicesindaco Milighetti.

Il Comune di Castiglion Fiorentino a seguito della recente pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto ministeriale del 6 settembre pubblicato in GU 18/09/24 n. 219 in materia di imposta municipale propria (IMU) che ha previsto nuove regole consentendo anche la diversificazione delle aliquote per alcune casistiche, ha anche introdotto un'aliquota agevolata per gli affitti delle abitazioni agli studenti universitari pari allo 0,6% con la volontà di garantire migliori condizioni ai giovani e attrarre uno specifico target.