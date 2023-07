Castiglion Fiorentino, +50% di arrivi turistici nel primo semestre 2023

di Luca Amodio

"Ora possiamo dire con ragione che non siamo più “quel paese tra Cortona e Arezzo“. Noi siamo Castiglion Fiorentino". Il sindaco Mario Agnelli esulta su Facebook per i risultati del turismo. Bene anche per il 2023, almeno per il primo semestre. Lo comunicano gli uffici castiglionesi che evidenziano un +50% sugli arrivi rispetto al 2022, cioè il numero di turisti che hanno alloggiato in strutture ricettive del territorio,e circa un 15% in più di presenze, ovvero il numero di notti trascorse a Castiglioni da chi arriva. Un buon risultato, seppur parziale, che sia inserisce nel trend dell’anno scorso: nel 2022 il paese della torre del Cassero è stato il terzo comune della provincia per arrivi, dietro al capoluogo e a Cortona.

Furono in totale 34mila coloro i quali decisero di trascorrere almeno una notte nel secondo borgo più grande della Valdichiana a cui vanno ovviamente aggiunti tutti coloro i quali sono arrivati per una scampagnata "dalla mattina alla sera", non conteggiati nelle statistiche ufficiali. "I dati mostrano un record assoluto per la nostra città che nel corso di questi anni ha affermato sempre di più la sua vocazione turistica oltre che la sua vitalità ritagliandosi, a pieno titolo, un proprio spazio nel panorama provinciale e regionale con manifestazioni e festival che risultano ormai un appuntamento fisso e in grado di attrarre appassionati e turisti" dichiara il vicesindaco con delega alla promozione Devis Milighetti, che fa cenno anche al Castiglioni Film Festival e il Vintage Festival che prenderanno il via nelle prossime settimane. Inoltre, con la recente istituzione di un punto di accoglienza e informazione turistica ad hoc il paese mira a fare rete: entrando in contatto con operatori del territorio e non, nazionali e internazionali, cui raccontare la destinazione e ampliare il bacino di relazioni, favorendo uno scambio di conoscenze per migliorare l’offerta del territorio.

L’ufficio è già al lavoro attraverso mailing list per operatori turistici nazionali e stranieri che saranno aggiornati mensilmente con tutti gli eventi e novità. In corso anche la realizzazione di nuovo materiale cartaceo una nuova segnaletica turistica che attraverso una grafica coordinata con guida e mappa consentirà una facile individuazione dei maggiori punti di attrazione.