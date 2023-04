Castelsecco, Bagnoro Battifolle e via Romana Lavori sulle strade

Lavori stradali in partenza. Da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile scatta il senso unico alternato in via di Castelsecco e nella strada comunale della Sella in località Bagnoro dal civico 17 al civico 17E. Orari 8,30-17,30. Da mercoledì 26 aprile fino a sabato 13 maggio scatta il restringimento della carreggiata a Battifolle. L’adeguamento del sistema fognario nella zona di via Romana comporterà da venerdì 28 aprile a sabato 20 maggio il restringimento della carreggiata in via Giovanni Verga dal civico 22 al civico 33 in orario 8,30-18,30.