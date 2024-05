Castellucci, Falomi e Casagni guardano alla sfida del 16 giugno

Per Gloria Castellucci è il primo palio al vertice dei suoi come priore del Terziere di Porta Fiorentina: "Io faccio parte del terziere di Porta Fiorentina da vari anni ma rivestire questa carica è un’emozione unica, farò del mio meglio". Carico dopo la vittoria alla gara musici e sbandieratori il presidente del Rione Cassero, Michele Falomi: "Ci stiamo preparando con la festa medievale in questi due fine settimana, per poi immergersi in quelli che sono i 10 giorni del Palio dei Rioni: arriveremo carichi". Tanta emozione anche nelle parole della presidente del Rione di Porta Romana, Lucia Casagni: "È stato importante portare il Palio dei rioni nella Capitale, dobbiamo far conoscere a tutti la nostra tradizione".

"È un grande onore per il nostro Palio e tutte le manifestazioni legate a quella che è la corsa dei cavalli – ha detto Pierpaolo Mangani (nella foto), confermato per il secondo anno Magistrato del Palio – il nostro è un sano campanilismo che da vita all’aspetto sociale dei rioni e a tutte le competizioni organizzate".

L.A.