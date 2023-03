Castello di Belfiore I reperti vicino alla torre A Pasqua le visite guidate

di Sonia Fardelli

Procedono a pieno ritmo i lavori intorno alla Torre di Belfiore, dove alcuni mesi fa è stato riportato alla luce un antico castello finora conosciuto solo attraverso documenti d’archivio. Un maniero del quale sono visibili allo stato di rudere una torre, un paramento murario e una torretta angolare. Reperti importantissimi che adesso l’amministrazione comunale vuol sfruttare per attirare sempre più turisti a Capolona. "Gli interventi alla Torre Belfiore sono terminati - dice il il sindaco Mario Francesconi - adesso puntiamo a mettere in sicurezza il castello venuto alla luce.

Contiamo entro Pasqua di poter fare già alcune visite guidate sia per i nostri concittadini che per i turisti. Dopo di che renderemo visitabile anche la parte più interna del maniero". Un progetto ambizioso che il Comune di Capolona porta avanti insieme alla Soprintendenza. "Ogni intervento sarà concordato con dirigenti e tecnici della Soprintendenza che di volta in volta autorizzano i lavori - continua il sindaco - si tratta comunque di una scoperta eccezionale e cercheremo di sfruttarla come volano per invitare le persone a visitare il nostro territorio. In tutto il Comune abbiamo sei bellissime pievi e adesso anche questi reperti".

Bellezze architettoniche, antichi reperti e un paesaggio unico che l’amministrazione promuoverà in un’app dedicata al turismo. "Metteremo su internet tutta una serie di itinerari da fare nel nostro territorio - continua Mario Francesconi - in modo che anche i tour operator possano creare interessanti pacchetti per i loro clienti. Insomma sfrutteremo al meglio anche questa ultima scoperta per attirare turisti e stranieri a Capolona". Il castello, venuto di recente alla luce durante i lavori di ristrutturazione della Torre di Belfiore, è stato menzionato per la prima volta in un diploma di Federico I del 25 giugno 1161, che lo assegna all’abbazia di San Gennaro a Capolona, ed è esplicitamente citato nel 1385, quando, dopo che era stato ceduto al Firenze il 26 marzo, la Repubblica fiorentina vi invia i suoi ispettori che lo descrivono come "un castello con una torre". Adesso, finalmente, parti dell’antico maniero sono tornate alla luce. Un’indagine effettuata a più riprese dall’ottobre 2021 all’agosto 2022 ha svelato un monumentale circuito murario esterno con torrette ai quattro angoli e una serie di vani interni dei quali si conservano, le strutture in pietra con soglie e stipiti delle relative aperture. Sono state individuate anche alcune strutture preesistenti, la natura e datazione delle quali sono però ancora da definire. E ora, dopo che gli scavi hanno fatto emergere l’antico castello, Comune e Soprintendenza hanno fatto partire un progetto di ricerca e di restauro in modo da rendere il sito visitabile al pubblico.