Castagnatura e racconti dalle aree interne

RAGGIOLO

Alla Festa di Castagnatura di Raggiolo inaugurata la mostra di Simone Donati che raccoglie le narrazioni fotografiche tra Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo e racconta il territorio e le persone delle aree interne del Casentino, protagoniste assolute della scelta di vivere in queste terre, valorizzando le proprie radici con fierezza e determinazione. Scelte di vita che ricercano la qualità, la rarità, la bellezza, la sostenibilità e Teco-compatibilità. Oggi alle 14 sempre a Raggiolo è previsto l’incontro con l’autore Donati, il cui sguardo si è soffermato su chi lavora con mestieri legati alla manualità come l’agricoltura, il cibo ma anche l’artigianato e le nuove tecnologie insieme ai servizi per la comunità e ai momenti di incontro che rafforzano il tessuto sociale. Ma Raggiolo inizierà il programma di iniziative già alle 10 di stamani con l’allestimento del mercato di prodotti locali artigianali e l’apertura dell’EcoMuseo della Castagna. Entrerà in scena anche la gastronomia con la possibilità dalle 12.30 di pranzare con i sapori raggiolatti e dalle 14.30 sarà possibile assaggiare le dolcezze a base di farina di castagna. Le visite guidate ai luoghi storici della castagnatura caratterizzeranno le prime ore del pomeriggio quando verranno aperte le porte del Seccatoio del Cavallari e del Mulino di Morino, mentre alle 16 sarà previsto un viaggio indietro nel tempo con le dimostrazioni dell’antica pestatura nei cestoni con gli zoccoli chiodati e della preparazione della polenta. Una parentesi per i più piccoli sarà prevista con la possibilità di vivere il "battesimo della sella" con passeggiate a dorso dei pony e, successivamente, alle 15.30 e alle 16.30 con lo spettacolo di marionette del Teatro dell’Aggeggio di Paolo Valenti.