Cassonetti a Montevarchi. Botta e risposta tra il Pd e l'assessore Posfortunato

Arezzo, 09 agosto 2023 – In occasione dell’ultimo consiglio comunale che si è tenuto a Montevarchi, l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato ha risposto ad un'interrogazione che era stata presentata dal Pd in merito al posizionamento dei cassonetti nella frazione di Caposelvi. Posfortunato ha ricordato che il progetto di sostituzione dei contenito è stato presentato da Sei Toscana nell'ambito del miglioramento del servizio e dell'introduzione del quinto cassonetto destinato alla raccolta differenziata del vetro. L'assessore ha poi sottolineato che le isole ecologiche sono state adeguate nel numero e nell'ubicazione ai nuovi standard dimensionali dei box, che sono più grandi e in numero maggiore.

"Lo svuotamento con mezzi meccanici ed il conferimento da parte dei cittadini deve avvenire in sicurezza", ha aggiunto Posfortunato, per il quale non è più possibile conferire i rifiuti in una isola ecologica collocata direttamente sulla sede stradale, in prossimità di curve e in un'area che presenta una visuale coperta. " Il suggerimento di posizionare i cassonetti nel parcheggio indicato nell'interrogazione - ha concluso l'assessore - era stato valutato dai tecnici di Sei Toscana su richiesta dell'UTC, ma avrebbe portato all'eliminazione di alcuni posti auto per trovare lo spazio necessario alla manovra dell'automezzo di Sei. L'ipotesi è stata quindi scartata momentaneamente per la scarsità di parcheggi a disposizione dei residenti".

Nell’interrogazione presentata a suo tempo, il Pd di Montevarchi aveva riportato le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano sollevato la questione in merito allo spostamento di alcune posizioni dei cassonetti. Nello specifico la capogruppo Bertini e i consiglieri Cuzzoni, Baldetti e Rossetti avevano chiesto per qualche motivo i contenitori erano stati spostati dalla zona centrale della frazione, dato che servivano 12 famiglie, che erano abituate a conferire i rifiuti vicino alle loro abitazioni. All’assessore Posfortunato e alla giunta era stato inoltre chiesto se era stata valutata con attenzione la nuova location, dato che i cittadini, per portare i sacchetti dell’immondizia, erano costretti a spostarsi con le macchine per raggiungere la nuova isola ecologica. Era quindi arrivata una proposta: quella di collocare i box nel parcheggio comunale accanto al circolo Arci, molto più comodo per i residenti.