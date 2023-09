Caso sospetto Dengue Disinfestazione al via Domani inizia la disinfestazione di via Cennano per un caso sospetto di Dengue. Verrà effettuata una ricerca porta a porta per eliminare i focolai del virus con insetticidi. Si raccomandano precauzioni come restare al chiuso e attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura.