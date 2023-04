Caso Polcri, la Lega nella bufera Commissariata la sezione Valdarno e intanto Cortona va al rimpasto

Lega ancora nella bufera dopo la posizione intransigente sul presidente Alessandro Polcri in Provincia. L’ultima scossa tellurica è il commissariamento della sezione Valdarno del Carroccio. Il segretario Fabio Foschi paga la durissima nota inviata dopo che il consiglio provinciale aveva approvato il bilancio con l’assenza di Cinzia Santoni. Un attacco ai vertici e anche al sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai che non è passato sotto silenzoio. Il commissario regionale Baroncini, qualche giorno fa in città, ha attribuito al segretario provinciale Gianfranco Vecchi la guida del Valdarno che presto andrà a congresso.

Carroccio protagonista anche a Cortona dove sembra imminente un rimpasto di giunta. I rumors si fanno sempre più insistenti. A lasciare potrebbe essere l’attuale assessore alle Politiche sociali Valeria Di Berardino in forza ala Lega. A volere la sua uscita di scena, a quanto sembra, sarebbero proprio i vertici regionali e provinciali del partito che ieri mattina avrebbero incontrato il sindaco di Cortona Luciano Meoni per profilargli questa possibilità. Al tavolo della discussione si sarebbero seduti il coordinatore regionale leghista Luca Baroncini, il segretario aretino Gianfranco Vecchi, la deputata Tiziana Nisini, oltre al consigliere regionale cortonese Marco Casucci e il delegato comunale Alessandro Storchi che attualmente è l’altro assessore in giunta del Carroccio.

La proposta avanzata al primo cittadino cortonese sarebbe quella di sostituire la Di Berardino con la capogruppo leghista in consiglio comunale Lucia Lupetti. Sull’incontro e su questa possibilità, al momento le bocche dei diretti interessati sono più che cucite.

Nessuno vuole confermare, ma non arrivano nemmeno smentite ufficiali. Il sindaco Meoni avrebbe preso del tempo per riflettere sul da farsi, anche se proprio pochissimi mesi fa, quando Fratelli d’Italia aveva avanzato la richiesta di un rimpasto di giunta, proprio lui aveva difeso con le unghie e con i denti l’operato della sua squadra avanzando l’impossibilità di mettere mano ad un cambio. A questo punto solo un’eventuale passo indietro dell’attuale assessore Di Berardino, potrebbe accelerare le decisioni. Ma tutto sembra rimandato a dopo Pasqua.

Federico D’Ascoli

Laura Lucente