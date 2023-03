Caso Polcri anche nel Pd Il gruppo Schlein attacca "Il partito sbaglia linea No alle larghe intese"

"Citofonare Pd". Se il caso Provincia infiamma il centrodestra, anche nello schieramento opposto le acque sono agitate. Finora il Pd è rimasto in finestra dopo aver confermato al presidente Polcri il sostegno sul voto al bilancio che domani approda in Sala dei Grandi con un carico di tensione (politica) non indifferente. Un sostegno che va oltre e si radica nel progetto della Casa dei Comuni: è su questo che i dem hanno invitato Polcri ad andare avanti, senza ascoltare le sirene del centrodestra. Tuttavia, la posizione del partito non è unanime. O meglio, del nuovo partito disegnato da Elly Schlein. La voce fuori dal coro è quella del Gruppo Pd Schlein Arezzo. In una nota, gli esponenti tra i quali i promotori del Comitato Benedetta Ricci, Filippo Gallo e Sara Cherici, segnano una distanza dalla dirigenza di piazza Sant’Agostino e dicono no "a una maggioranza di larghe intese, come quella espressa con il voto del 18 dicembre. Quella maggioranza, peraltro dal perimetro mai chiarito, prima e dopo il voto di dicembre, esprime un’idea di politica posticcia, ben lontana dalle istanze di cambiamento che questo gruppo ha espresso e di cui il nuovo Pd deve farsi carico". Una sottolineatura che suona come un messaggio ai maggiorenti del partito e porta con sè pure la critica sul sostegno alla candidatura Polcri: "Riteniamo che dovesse essere offerta un’alternativa a Polcri dal centrosinistra il dicembre scorso e che dovesse essere portata avanti una visione provinciale forte e alternativa allo scialbo progetto della destra che si ritrova a tutti i livelli solo per la spartizione di potere e senza proporre soluzioni reali". Per questo il profilo bipartisan declinato dal presidente della Provincia come faro del mandato, è respinto al mittente. E segna una divaricazione con la linea dei cinque consiglieri provinciali dem. Terzo elemento di distanza: il sì al bilancio. Gli schleiniani aretini ritengono che "l’ipotesi, ventilata di votare a favore del bilancio, significherebbe appartenere a una maggioranza di centrodestra; tale posizione apparirebbe irricevibile da un punto di vista di posizionamento politico, ma anche e soprattutto a causa dell’incompatibilità delle nostre visioni di cittadinanza e programmazione provinciale con quelle del centrodestra". L’obiettivo dichiarato dal Gruppo Pd Schlein Arezzo è "ricostruire un campo politico alternativo e utilizzare una metodologia nuova, di responsabilità, ma fermamente contraria alle manovre di potere fini a se stesse, ben distanti dai reali bisogni che i cittadini". Infine, un alert ai vertici dem: "Legittimati dal voto delle primarie, auspichiamo a gran voce la fine di manovre opache e accordi con la destra, per costruire la nostra agenda provinciale, finalmente a partire dall’ascolto dei cittadini".

Dagli ambienti di piazza Sant’Agostino filtra una replica altrettanto puntuta: la scelta della linea non sta ai Comitati ma al Pd. Quanto basta per accendere la miccia dentro il partito che, oltre al nodo Provincia, fa i conti anche con gli effetti e le linea della nuova segreteria nazionale. Anche se, va detto che tra i sostenitori della corsa di Schlein al vertice del partito, figurano autorevoli esponentidem aretini che hanno "benedetto" pure quella di Polcri alla Provincia.

Lucia Bigozzi