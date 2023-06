Caso Pieve, scatta il piano sicurezza Anche l’abside nell’imbracatura

di Lucia Bigozzi

Non è solo la facciata della Pieve a patire l’usura del tempo e a mostrare fragilità. C’è anche la parte posteriore che affaccia in piazza Grande a preoccupare i tecnici, al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Proprio questa parte sarà imbracata, come sta accadendo ora per la facciata, subito dopo la Giostra, quando le tribune saranno smontate, spiega don Alvaro Bardelli, custode della Pieve. Davanti alla chiesa le transenne restringono il passaggio, grandi scatole di legno avvolgono la parte bassa della facciata, accanto all’ingresso. Alzando lo sguardo, è tutto un movimento di operai sulla mantovana montata fino al primo livello. Un "pronto soccorso" urgente per proteggere il manufatto e i passanti.

Ma non basta, perchè per salvare la Pieve, c’è bisogno "di risorse straordinarie che oltre alla messa in sicurezza, assicurino il restauro per preservare l’edificio", è la sollecitazione di don Alvaro. Ieri è tornato nel cantiere pe un sopralluogo insieme ai tecnici della Soprintendenza e della Diocesi. Sono salito sul cestello e abbiamo ispezionato anche le colonnine nella parte retrostante la Pieve. Anche lì la situazione richiede interventi di restauro perchè la gronda non fa defluire correttamente la pioggia e l’acqua si impregna nelle colonnine deteriorandole". La fragilità è stata riscontrata anche nei punti di appoggio e alcuni frammenti sono stati rimossi. È salendo sulla tribuna A allestita in piazza Grande per la Giostra che si può osservare da vicino lo stato dei manufatti. E fa impressione ciò che è possibile vedere così da vicino. Sfoglie di materiali si sollevano lungo l’altezza e crepe corrono sotto la parte della copertura.

Il ragionamento di don Alvaro è chiaro: alla messa in sicurezza deve seguire in tempi rapidi, anche il restauro "per tornare ad ammirare l’opera senza attendere troppi anni". Di qui la sollecitazione a "chi può fare" e il riferimento è trasversale: dal ministero agli imprenditori, a chi vuole custodire un bene di tutti. Per l’intervento sul campanile, il tamburo e il tetto "dove ci sono infiltrazioni", dice don Alvaro, è stato stanziato oltre un milione ma "non è sufficiente. Una parte è stata destinata alla messa in sicurezza della nuova emergenza ma occorre un intervento più sostanzioso".