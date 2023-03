Caso Madonna del Parto Interviene il ministro: "Troveremo insieme la soluzione migliore"

Riceviamo e pubblichiamo dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

"Gentile direttore, sento il dovere di intervenire sulla questione sollevata dal quotidiano da lei diretto in merito alla collocazione della Madonna del Parto di Piero della Francesca, di cui tratta l’articolo pubblicato su La Nazione di Arezzo del 29 marzo dal titolo "La Madonna contesa - Così Sangiuliano può ‘cancellare’ la sentenza sul trasloco".

Proprio nel titolo si paventa che io possa avere l’autorità di ribaltare una sentenza della magistratura. Un punto di vista che non considera la divisione dei poteri stabilita dall’ordinamento democratico. Mi preme porre l’accento su un punto: c’è un’enorme differenza tra l’indirizzo politico che appartiene alle mie competenze e le decisioni di carattere tecnico che spettano ad altri organi. Il ministero che dirigo è pronto al dialogo con il Comune nel rispetto delle decisioni della magistratura. La controversia sulla collocazione dell’opera è lunga 30 anni e i tecnici del MiC si sono messi a lavoro immediatamente dal mio insediamento. Ma, come è spiegato nello stesso articolo, solo il presidente della Repubblica può ricevere un appello straordinario sulla base di una sentenza emessa da un giudice.

Il ministero ha posto il vincolo di pertinenzialità, come previsto dalle sue funzioni, e non può in alcun modo scavalcare una decisione del potere giudiziario. Non è esatto scrivere che la Madonna del Parto possa avere una dimora fissa solo in base alla volontà del governo. Troppo spesso si conferisce alla persona del ministro poteri che non ha e non vuole avere. Su questioni così tecniche spetta agli uffici preposti, che sono composti da funzionari che hanno perizia, decidere.

L’opera attualmente è custodita in una ex scuola elementare trasformata in museo. La delegazione del ministero della Cultura ha tenuto un sopralluogo nel rispetto del valore artistico dell’opera e si è poi recata alla cappella di Momentana, dove la sentenza del Consiglio di Stato ricollocherebbe il capolavoro. Adesso bisogna stabilire se la cappella sia adatta a ospitare il dipinto e questo è un aspetto tecnico sul quale non posso intervenire perché è di competenza degli esperti che sono a disposizione del MiC. Stiamo procedendo celermente, le notizie di stampa prive di adeguata verifica non aiutano il nostro lavoro.

Il nostro compito è trovare la soluzione migliore per collocare la Madonna del Parto di Piero della Francesca in un luogo consono al valore dell’opera e tutti, politica e opinione pubblica, devono remare in questa stessa direzione".