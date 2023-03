Caso Madonna del Parto Blitz del ministero "Percorso condiviso dopo la sentenza"

di Claudio Roselli

Ha ribadito la posizione: "La Madonna resti dov’è". Tanto per sgomberare il campo dagli equivoci davanti ai tecnici del ministero. Eugenio Giani, presidente della Regione, a Monterchi per la conferenza stampa dopo il sopralluogo sulle due sedi per la collocazione della Madonna del Parto eseguito dai funzionari arrivati da Roma. "Siamo venuti qui per dimostrare l’attenzione del ministero e per aprirci al dialogo e al confronto con tutti gli enti interessati, a partire dall’amministrazione comunale". L’obiettivo è "maturare una soluzione più condivisa possibile, ma l’obiettivo prioritario deve rimanere uno: la valorizzazione dell’opera e del territorio che la contiene". Così Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica del ministro Gennaro Sangiuliano, che ha visitato il museo della ex scuola elementare e la cappellina di Momentana assieme a Giorgio Carlo Brugnoni, consigliere economico dello stesso dicastero. C’era molta attesa ed entrambi sono statiu accolti dal sindaco Alfredo Romanelli, che ha espresso il concetto di fondo davanti all’immagine della Madonna protetta dalla teca climatizzata: "Non vi sono oggettivamente più le condizioni per un ritorno a Momentana, dove l’affresco è stato fino al 1992, vuoi per una questione di dimensioni, vuoi per l’umidità che stava per lasciare i suoi segni, vuoi anche per l’oggettiva mancanza di strumenti urbanistici. Non c’è più nemmeno la chiesa, è rimasta soltanto una piccola cappella".

Presenti anche i senatori di FdI Paolo Marcheschi (capogruppo della commissione Cultura a Palazzo Madama) e Simona Petrucci insieme al consigliere regionale Gabriele Veneri. La tappa in Valcerfone è stata preceduta da un breefing con la Soprintendenza ed è stato inevitabile il riferimento a quanto comunicato proprio il 27 marzo di un anno fa: la decisione del Consiglio di Stato favorevole al trasferimento dell’opera a Momentana. "C’è una sentenza del Consiglio di Stato – ha sottolineato Merlino – e non possiamo far finta che non esista; ciononostante, rimaniamo a disposizione per capire se si possa andare avanti e individuare una soluzione che sia la migliore per tutti, nel rispetto delle competenze". Pochi minuti ed è scattata la ricognizione nella cappellina vuota: qui ha parlato chi ha provveduto ai lavori di risistemazione, evidenziando come quello dell’umidità che sale dal pavimento, sia un problema oggettivo. E se Giani è stato categorico - "sento aleggiare una soluzione e credo che la Madonna del Parto sia talmente ’fusa’ con la comunità di Monterchi che meriti di restare dove ora si trova. Qui sono orgogliosissimi che non si debba toccare nulla", il senatore Marcheschi ha osservato: "Con questo sopralluogo, ci impegniamo perché siano tenute in considerazione le istanze dell’amministrazione comunale e della comunità, ma anche le necessità di conservazione e valorizzazione dell’opera. Purtroppo l’errore è stato fatto

quanto in una vicenda così delicata, anziché trovare una soluzione politica e condivisa, è stato fatto muro e lasciato decidere ai giudici a suon di carte bollate". E’ l’avvio di un percorso, ha sottolineato Petrucci, che "tenga conto della sentenza del Consiglio di Stato, ma le dia la giusta interpretazione sulla base dei dati di fatto. In questo senso, abbiamo registrato piena disponibilità del governo attraverso i funzionari del ministero".