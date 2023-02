Caso keu, riaperto l’impianto: lavori a marzo

di Maria Rosa Di Termine Tolti i sigilli all’impianto di frantumazione inerti Lerose Srl di Bucine al centro dell’inchiesta keu per lo smaltimento illecito dei fanghi di depurazione del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno. Ieri mattina i carabinieri hanno aperto i cancelli del sito produttivo per consentire all’amministratore giudiziario della società Marcella Vulcano di consegnare l’area alla ditta incaricata della messa in sicurezza. Operazione propedeutica alla futura bonifica della zona nella quale, stando ai risultati dell’indagine condotta dalla Procura distrettuale antimafia di Firenze, potrebbero essere stoccate 25 mila tonnellate di rifiuti contenenti appunto il keu e scarti delle lavorazioni orafe. Inquinanti nocivi per l’ambiente che in questa prima fase verranno coperti con teli per evitare il dilavamento meteorico. Al tempo stesso saranno incanalate e regimate le acque piovane con l’obiettivo di scongiurare che il percolato si infiltri nelle falde acquifere. Tra i presenti al primo step di un percorso che dovrà risanare totalmente questo angolo di territorio, oltre ai militari, all’amministratore giudiziario, al direttore dei lavori e ai rappresentanti dell’impresa chiamata a intervenire, anche il sindaco Nicola Benini: "L’azienda - ha detto - provvederà alla cantierizzazione e da fine marzo potrà partire il lavoro vero e proprio che dovrebbe...