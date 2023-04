Caso Giunti La minoranza in trincea

SANSEPOLCRO

Consiglio comunale ancora una volta dedicato alla surroga di un consigliere dimissionario quello dello scorso fine settimana a Palazzo delle Laudi. Dopo il passaggio di consegne fra Rosalba Alberti e Michele Gentili sui banchi del gruppo di minoranza "Adesso Riformisti", stavolta è toccato a un gruppo di maggioranza variare i suoi rappresentanti. Fra gli scranni di "Borgo al Centro", Michele Foni (nella foto) ha preso il posto del dimissionario Tonino Giunti. Per i gruppi di minoranza si è trattato "di un segnale di scarsa coesione all’interno della maggioranza e di questione che assume chiara valenza politica".

"Le dimissioni di Giunti – hanno replicato i consiglieri di maggioranza – sono state improvvise e assumono carattere personale. La maggioranza è unita, si confronta quotidianamente e porterà avanti il suo lavoro come prefissato nella massima comunità di intenti fra tutte le forze che la compongono".

Appena insediato nel suo ruolo di consigliere, Foni ha dichiarato di essere orgoglioso di riprendere a distanza di anni un incarico al servizio esclusivo della città. Testimoniando il piacere di lavorare a contatto con il sindaco Fabrizio Innocenti. Lo stesso Foni ha dichiarato che non assumerà deleghe in ambito consiliare, mentre si è reso disponibile per rappresentare il Comune di Sansepolcro in seno all’assemblea dell’Unione dei Comuni. Arte e cultura i campi di azione preferiti da Foni, sui quali lui stesso ha un’idea ben chiara: "L’arte e la cultura sono gratis, abbondanti, disponibili e mai completamente sfruttate nella nostra città. Basterebbe pensare ai creativi presenti e alle associazioni che si occupano di creatività, merletto, pittura, teatro e musica".