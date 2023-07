Caso Coingas, Procura in appello Macrì: "È legittimo, ci difenderemo" Niente ricorsi sugli abusi di ufficio

La partita si riapre ma solo in parte. Perché la Procura ha definito il ricorso in appello contro le sentenze del caso Coingas. Era una scelta praticamente certa e che è stata depositata nei giorni scorsi. I tempi del resto erano stretti: la scadenza era fissata per il 13 luglio e da qui la scelta di bruciare le tappe.

Il ricorso però non sarà a 360 gradi. A quanto filtra infatti non saranno impugnate le assoluzioni sul fronte dell’abuso d’ufficio. Quindi neanche quella del sindaco Alessandro Ghinelli, l’unica che in base alla Legge Severino avrebbe potuto far scattare la sospensione dal suo incarico. A questo punto quindi si allontana l’ultimo, estremo pericolo legato al suo ruolo.

Una scelta legata all’imminente abrogazione di quel reato? Non ci sono e non ci possono essere conferme ma è chiaro che l’ipotesi è legittima. E Ghinelli è pronto attraverso il suo avvocato Luca Fanfani a depositare a sua volta ricorso contro la condanna che lo aveva colpito: favoreggiamento della corruzione sul caso Multiservizi. Tre mesi, quelli che il primo cittadino aveva allora definito un "graffio", e che vorrebbe veder cancellati. "Depositeremo il ricorso a giorni" conferma lo stesso Fanfani.

Quindi il grosso degli appelli si concentrerà sul fronte del peculato: un fronte che aveva visto l’assoluzione del commercialista Marco Cocci e la condanna dell’avvocato Pier Ettore Olivetti Rasom. Quindi un ricorso sulla posizione del primo, mentre nel secondo caso sarà il condannato a chiedere in appello la revisione della sentenza. Anzi, era stato il suo legale ad annunciarlo pochi minuti dopo la decisione dei giudici.

Sempre sul peculato c’era stata l’assoluzione di Francesco Macrì per concorso. Macrì che era uscito dal primo grado assolto su tutta la linea. "E’ un atto – commenta lui stesso a ruota della notizia – proceduralmente legittimo, nonostante il collegio dei tre giudici che hanno condotto il processo per mesi, mi abbia assolto con la formula più ampia e con motivazioni depositate che non lasciano spazio a dubbi o zone d’ombra. La corte avrà modo di verificare le carte, le solite, e confido che condividerà le argomentazioni con le quali il tribunale di Arezzo mi ha assolto perché il fatto non sussiste e non costituisce reato. Verranno nuovamente riproposti i solidissimi argomenti già avallati dalla magistratura aretina".

Mentre sono attesi anche i ricorsi dei condannati di quel giorno: a cominciare da Luca Amendola e da Roberto Bardelli, entrambi per il filone multiservizi, lo stesso sul quale era scattata la condanna del sindaco per favoreggiamento.

Nessun ricorso, invece, per le assoluzioni che erano state sollecitate dalla stessa Procura: quelle di Stefano Pasquini, Franco Scortecci, Mara Cacioli e Alberto Merelli. E dello stesso sindaco sul piano del favoreggiamento del peculato. Una partita, o quello che ne resta, che ora si sposta in trasferta, nella corte d’appello di Firenze.

E che potrebbe incrociarsi anche con alcune prescrizioni di reati date per imminenti. Nei tempi supplementari di un caso che ha incendiato e diviso la città per anni.

Alberto Pierini