Caso Benini, il Pd: "Nessuno lo ha scaricato"

BUCINE

Il Partito democratico di Bucine non ha "scaricato" l’attuale sindaco Nicola Benini. In vista delle prossime elezioni amministrative, la segreteria Dem fa sapere di aver avviato un "processo consultivo e partecipativo, coinvolgendo in modo ampio e trasparente i cittadini, impegnandosi in un approfondito dibattito", sottolinea. Al momento dunque, è la precisazione di partenza, non è stata presa alcuna decisione "affrettata o unilaterale" sulla figura del candidato alla carica di primo cittadino nel capoluogo della Valdambra e i vertici del Pd evidenziano che nell’iter appena cominciato "il bene del partito e della comunità deve prevalere su qualsiasi personalismo". L’intento dichiarato, allora, è di evitare che "l’individualismo possa influire negativamente sulla coesione e l’efficacia del percorso iniziato". Una intervento netto per ribadire che la campagna di ascolto sarà fondamentale per individuare la candidatura più adatta attraverso un cammino "decisionale democratico", che coinvolga attivamente la popolazione e rispecchi le vere esigenze del territorio. Ad oggi, quindi, si ribadisce che nulla è deciso e che "tutte le opzioni sono aperte" e infine la segreteria rivendica la serietà del lavoro di impostazione necessario per poi tirare le fila assumendo, è la conclusione "la scelta più idonea per il bene del Comune".