Casini si ricandida e punta al tris: "Pronti altri progetti per Lucignano"

di Luca Amodio

"Mi metto in gioco per la terza volta con ancora più entusiasmo di prima". A dirlo è Roberta Casini, sindaco dal 2014, assessore dal 2004 e dal 1999 consigliere comunale nel parlamentino del borgo della Valdichiana. Da ieri di nuovo in corsa per il suo terzo mandato.

Casini, come mai ha scelto di candidarsi?

"E’ una scelta che ho maturato dopo le numerose richieste rivoltemi da tanti cittadini ed a seguito di un percorso politico fatto in seno al Partito democratico in vista delle amministrative di quest’anno. Sento ancora la stessa passione che avevo all’inizio, anzi, forse con più entusiasmo ancora: vorrei far tesoro dell’esperienza maturata e dell’attività svolta finora per rilanciare una rinnovata visione di futuro per ". Si candiderà con una lista civica o con il Pd?

"Il progetto è nato dal Partito democratico: ho una storia politica di cui vado fiera e non mi vesto da civica. Ovviamente la lista è aperta a chiunque voglia condividere con noi il programma ma la nostra è e rimane una lista di centro sinistra. Da oggi si inizia a costruire una squadra nuova che faccia tesoro del passato ma guardi al futuro".

Ci saranno amministratori uscenti nella nuova lista?

"Ancora è in fase di elaborazione. Per ora mi sento di ringraziare tutti, sia i miei assessori sia i miei consiglieri, anche quelli di opposizione per il lavoro fatto finora".

Quali progetti per il futuro? "L’obiettivo è quello di avere un ruolo centrale sia in Valdichiana che in provincia, a partire dall’ambito sanitario e turistico. A volte, negli ultimi 5 anni, siamo stati carenti come zona socio sanitaria: serve forse più coraggio per compiere una scelta più consapevole verso la società della salute, che sia garanzia di erogazione di servizi ai cittadini. E poi c’è il fronte della promozione: a dobbiamo continuare il lavoro iniziato insieme ai vari partner, come la Massari Travel, e in sinergia con le associazioni di cui facciamo parte, come il Touring club e l’associazione dei Borghi più belli d’Italia".

Alcuni progetti sono in corso d’opera?

"Sì, siamo in un momento di investimenti importanti, sia grazie al Pnrr che ai bandi regionali. Nei prossimi mesi andremo a rinnovare e rendere fruibili anche la fortezza Medicea, il teatro Rosini e il Chiostro di San Francesco. Ho in mente anche altri progetti importanti per il futuro".

Quali?

"Primo: un progetto sull’area sportiva del centro storico, un’area da ripensare, sulla quale bisogna investire. E poi c’è un sogno nel cassetto: la Chiesa del Crocifisso, un complesso bellissimo rispetto al quale urge trovare una soluzione per restituirlo alla comunità ".