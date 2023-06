Casini scala i vertici toscani del Pd "Il terzo mandato? Perché no"

di Laura Lucente

Il sindaco di Lucignano Roberta Casini entra nella segreteria regionale del Partito Democratico. Una nomina che arriva dopo un confronto serrato nel partito. Tra gli altri aretini in campo, seppur nella veste di "invitati permanenti, ci sono il capogruppo regionale Vincenzo Ceccarelli e Andrea Vignini segretario regionale uscente di Articolo 1.

Casini, si aspettava questa nomina? "Il mio nome è venuto fuori negli ultimi giorni e ne sono onorata. Sono stata individuata per rappresentare tutta l’area della Toscana del Sud. Una bella soddisfazione personale e un impegno importante".

Pensava che l’area congressuale che aveva appoggiato Bonaccini, compresa lei, non riuscisse ad emergere?

"Ho apprezzato molto la sintesi che le due anime del partito la presidente Valentina Mercanti e il segretario Emiliano Fossi hanno fatto. È venuta fuori una segreteria plurale che tiene conto di tutte le anime e delle diversità del partito democratico. Credo davvero che quei contenuti espressi nel congresso quali il rinnovamento, una nuova forma di partito, un nuovo modo di rapportarsi nei territori abbiano lasciato il segno".

Che istanze porterà sul tavolo regionale?

"La Toscana del Sud merita di contare di più, in vari ambiti a cominciare da quello infrastrutturale, del trasporto pubblico locale, passando per quello socio sanitario".

Che periodo sta attraversando secondo lei il Partito democratico?

"Molto complicato. Non credo stia emergendo davvero la linea politica che vogliamo adottare. La segretaria Slehin dovrà iniziare ad essere più incisiva nei contenuti e nei modi cercando però di parlare di vero rinnovamento, che non passa solo per le persone, ma dall’uso di modi diversi". E a livello locale il Pd come se la cava?

"Affronteremo a breve il congresso provinciale e lo faremo guardando alle esigenze di questo territorio. Nel 2024 andranno al voto 26 comuni. C’è bisogno di mettere in campo persone competenti, credibili che hanno una forza nel proprio territorio, una storia. Questo deve essere una priorità rispetto a tutto il resto. Ci vogliono dei percorsi politici per arrivare anche ad amministrare un comune".

E lei sta pensando al terzo mendato nella sua Lucignano?

"Adesso penso a lavorare. Manca un anno, importante e intenso. Abbiamo perso due anni per la pandemia e dobbiamo portare a termine il nostro programma che si è ampliato anche grazie a tante risorse in più come quelle del Pnrr. Poi faremo tutte le valutazioni. Vorrei che fosse il pd ad esprimere la linea politica che porteremo avanti".