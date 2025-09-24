Casine di legno, boom di domande arrivate

Torneranno da sabato 15 novembre e andranno avanti fino alla fine delle feste, gli eventi della Città di Natale con il ritorno dei mercatini tirolesi in piazza Grande. La Fondazione Arezzo Intour ha già iniziato le procedure per organizzare l’edizione 2025 di "Arezzo Città del Natale" che, fra le varie iniziative, vedrà la riproposta di un Mercato delle Arti che si svolgerà all’interno del villaggio di Natale di Arezzo.

A questo proposito, entro il 19 settembre era possibile inviare le domande per la manifestazione di interesse da parte degli espositori alle casine di legno che verranno allestite nell’area del Prato. La Fondazione Arezzo Intour ha gestito sul proprio sito la procedura telematica di invio. Per partecipare con una sola o più proposte, era necessario specificare il tipo di attività esercitata. In attesa di conoscere le assegnazioni, sono state tantissime le domande ricevute dalla Fondazione.

"Le domande degli espositori interessati alle casine di legno che verranno allestite nell’area del Prato – dice l’assessore Simone Chierici – sono state in esubero di molto rispetto alla capienza del luogo e ai numeri predisposti per il mercatino. Adesso valuteremo le proposte e decideremo". Come indicato dal bando costituiranno elemento di preferenza, nell’assegnazione: l’essere soci della Fondazione Arezzo Intour e l’anzianità di associazione; ma anche la partecipazione alle precedenti edizioni. Per le attività alimentari, sarà data priorità a una casina esclusivamente gluten-free e a una vegetariana o vegana. Per le attività artigianali sarà tenuto conto dell’artigianalità dei prodotti.

Periodo di apertura: dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.