Casi, oltre 200mila euro di interventi negli istituti scolastici

Arezzo, 20 giugno 2023 – “L'obiettivo principale rimane quello di accogliere i nostri ragazzi in scuole sicure e funzionali. Così in questi due mesi e mezzo che ci separano dalla ripresa delle lezioni daremo avvio ad una serie di interventi in alcune scuole della città. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare le condizioni delle strutture”.

Come così spiegato dall'assessore Alessandro Casi, partirà nelle prossime settimane una serie di lavori su alcuni edifici scolastici. In particolare, la scuola primaria “Severi” di via Giovanni Cocci vedrà la realizzazione di un nuovo manto di copertura reso necessario per risolvere il problema determinato dall'ammaloramento delle attuali tegole in laterizio, e la contestuale tinteggiatura della porzione di parete esterna dell'edificio realizzata in muratura intonacata, per un importo complessivo pari a 75mila euro.

Un intervento di impermeabilizzazione di una parte della copertura per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana nelle aule scolastiche, anche questo con un importo di spesa pari a 75mila euro, è invece previsto per la scuola secondaria di primo grado “Giorgio Vasari” di via Emilia.

Stesso tipo di intervento, cui si aggiunge il ripristino di una porzione del resede esterno asfaltato, per la scuola dell'infanzia “Pallanca” in Largo II Giugno. Per quest'ultimi lavori il costo è pari a 55mila euro. “Nel periodo in cui le scuole sono ferme sfruttiamo l'occasione per intervenire laddove ci sono esigenze e richieste da parte dei dirigenti scolastici evitando così il più possibile di interferire con le lezioni.

Resta primaria l'attenzione all'edilizia scolastica da parte dell'Amministrazione per cercare comunque nel corso di tutto l'anno di risolvere le criticità che ci vengono evidenziate”, chiosa l'assessore.