Caserma Piave qui nuovo centro di accoglienza

L’ex caserma Piave, che si affaccia lungo via Garibaldi, è pronta a trasformarsi nella prima "stazione di posta" nonché sede di housing temporaneo della provincia di Arezzo. Entro la fine di dicembre verrà aperta la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori. Subito dopo verrà consegnato il cantiere la cui chiusura è stimata entro un anno dall’avvio. Un luogo di accoglienza plurale che vuole essere luogo di inclusione. Caritas e Fondazione Federico Bindi saranno tra i partner attivi nella gestione. Cosa prevede il progetto? "Al primo piano dell’edificio - spiega l’assessore Casi - verranno realizzati ambienti comuni. Oltre alla mensaristorante ci saranno docce, lavanderia, uffici amministrativi e spazi aggregativi. Al piano terra invece verranno costruiti dei mini appartamenti che potranno accogliere tutte quelle persone che si trovano in stato di bisogno o difficoltà". "Sarà una risposta in più rispetto alla mensa della Caritas di piazza Giotto. Un modo per sottrarre utenza a quella struttura" e conclude la vicesindaco: "Il mio desiderio, al di là di dove le persone più in difficoltà si rivolgeranno, è che siano luoghi di inclusione".