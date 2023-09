CasentinoApp vuol dire fiducia. Informazioni a portata di cittadino: "Un servizio accessibile a tutti"

di Sonia Fardelli

Una nuova app per tutti gli abitanti della vallata. Per ricevere notizie sulla sicurezza, come succedeva con la vecchia, ma da ora in poi anche per avere tutta una serie di informazioni pratiche. Tipo le farmacie aperte, la mappa dei luoghi dove ricaricare auto e bici elettriche, strade chiuse per lavori o incidenti. Informazioni in tempo reale, utilissime in una vallata in cui gli stessi collegamenti non sono sempre semplici. CasentinoApp è già attiva ed è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale e da tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni del Casentino che attraverso i loro uffici aggiorneranno l’applicazione con informazioni non più solo legate alla sicurezza del territorio. "Un passo avanti nella usabilità, nel design e soprattutto nella facilità di utilizzo e ampiezza di informazioni sul nostro territorio e su tutto il Casentino – dice l’assessore all’innovazione digitale Martina Cipriani – Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto da Marco Innocenti di DigitGroup poiché ha saputo non solo proporre e sviluppare un’idea vincente, ma anche svilupparla nel tempo adeguandola sempre più alle esigenze degli utenti".

La nuova app rispetterà tutti i nuovi requisiti imposti dagli store Android e Apple 20232024. CasentinoApp manterrà tutte le funzionalità presenti in Sicurezza in Casentino, con l’aggiunta di due nuove importanti funzionalità ovvero Eventi e Trova. Con la prima sarà possibile visualizzare tutti gli eventi presenti in Casentino, ricercandoli anche per data o tipologia. Trova invece permette di visualizzare tramite mappe tanti servizi essenziali come aree di attesa sicura per la popolazione, farmacie aperte e di turno in tempo reale, defibrillatori semiautomatici Dae, stazioni di ricarica per auto, stazioni di ricarica per e-bike, soccorso stradale. Collegandosi con l’app, completamente gratuita per tutti i cittadini, sarà possibile vedere in tempo reale e in una mappa geolocalizzata, se un tratto di strada è chiuso per lavori, se ci sono incidenti in corso, nuove ordinanze emesse o criticità. Un’apposita sezione dell’applicazione sarà inoltre dedicata alle previsioni meteo, con particolare attenzione alle allerte emanate dalla Regione e aggiornate in tempo reale. Insomma tutto quello che serve per aumentare la sicurezza, ma anche la qualità della vita dei cittadini casentinesi.