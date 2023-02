Casentino tra i coriandoli: si entra nel clou

CASENTINO

Carnevale: da Stia fino a Subbiano, domani il gran finale. Grandi e piccini si ritroveranno infatti nelle piazze casentinesi per salire ancora una volta sui grandi carri colorati, fra coriandoli, stelle filanti, musica e tanto divertimento. Partendo da Stia stasera torna al teatro comunale il Veglioncino dei bambini mentre domani, nell’ultima sfilata di questo 2023, ci sarà la premiazione della "Maschera d’oro" con i gruppi mascherati che sfileranno in piazza Tanucci e saranno valutati da un’apposita giuria.

A Subbiano il Carnevale si chiuderà invece con la tradizionale Gran Cuccagna ed il funerale di Re Giocondo con il grande falò. Anche a Rassina maschere e carri, nella terza uscita di questa 61esima edizione, sfileranno per l’ultima volta per le vie del paese e non mancheranno poi gli spettacoli, stand gastronomici, truccabimbi.

Se in tanti comuni della vallata quella di domani sarà l’ultima giornata di festa, a Bibbiena inizia invece oggi la tre giorni dell’edizione invernale del Carnevale storico che può contare su un’ampia partecipazione di bambini e ragazzi, protagonisti del progetto che ha visto coinvolte le classi della scuola primaria e media dell’istituto comprensivo B. Dovizi.

A vestire i panni di Bartolomea sarà Elena Gentile mentre il fidanzato Cecco, sarà l’amico Francesco Biondi. Questa tre giorni, che vede coinvolte molte associazioni di Bibbiena, partirà stamani alle 11 quando verrà piantato un piccolo ginepro nell’area verde Bosco di Casina. Il pomeriggio sarà invece dedicato a bambini e famiglie con giochi medievali e intrattenimento a tema, grazie anche agli arcieri dell’associazione Compagnie degli Ubertini di Arezzo. Domani lo spettacolo entrerà nel vivo, alle 15 ci sarà la benedizione dei labari e dei gruppi nel sagrato della Propositura, cui seguirà il corteggio tra i borghi del centro storico.

Al ritorno in piazza Tarlati i cittadini saranno accolti dai Cantori del Tarlati e dagli spettacoli degli Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena per concludersi con l’immancabile rapimento della Mea. Martedì grasso ecco che arriva il momento clou del Carnevale storico, dopo la restituzione della Mea al suo popolo in segno di riappacificazione tra Fondaccini e Piazzolini, quando il "Campanone" batterà le 17 verrà dato fuoco al Bello Pomo mentre alle 21 i festeggiamenti proseguiranno nei locali della bocciofila con la cena aperta a tutta la cittadinanza.