Casentino, Confcommercio incontra i candidati a sindaco

Arezzo, 25 marzo 2024 – Le elezioni amministrative sono alle porte in molti Comuni del Casentino. Per questo la delegazione territoriale di Confcommercio è impegnata ad incontrare, nella sede di Bibbiena in Loc. Ferrantina, i candidati a sindaco per un confronto sullo sviluppo del terziario e le sue necessità.

Durante gli incontri, ad ogni aspirante di lista civica o politica viene rilasciato un documento con quattro punti specifici che riassumono desideri e proposte della categoria oltre a criticità da risolvere nel medio termine. Tra le priorità, la richiesta di interventi a sostegno dei centri storici e della rete distributiva di vicinato, il turismo, il decoro urbano e la tutela di legalità e sicurezza.

“Chiediamo la mobilitazione dei futuri amministratori per combattere la desertificazione commerciale che sta minacciando la vivibilità e l’accoglienza di tanti centri del Casentino - spiega il presidente della Confcommercio casentinese Adelmo Baracchi – a questo devono servire eventuali sostegni per chi apre un’attività nei centri storici, sull’esempio di quanto è già stato fatto da alcune Amministrazioni.

Ma servirebbero aiuti anche per incentivare l’innovazione, che le piccole e piccolissime imprese riescono a fatica ad agganciare, sia per limiti di risorse che di competenze”. A proposito di turismo, Baracchi evidenzia “la necessità di vincolare i proventi della tassa di soggiorno, ormai di prossima istituzione anche in Casentino, a servizi e attività che riguardino il turismo.

Potrebbe essere una buona leva per portare a termine o creare nuovi progetti di accoglienza”. Sempre per migliorare l’accoglienza, Confcommercio segnala la necessità di intervenire sulla manutenzione dei centri: “arredo urbano, giardini, illuminazione pubblica, ma anche una buona segnaletica, contribuiscono a creare un ambiente dove bellezza ed efficienza si incontrano, a vantaggio prima di tutto dei residenti e poi anche dei visitatori”.

Dopo aver incontrato i candidati a Sindaco del Comune di Bibbiena, nelle prossime settimane Confcommercio incontrerà quelli di Pratovecchio Stia, Chiusi della Verna, Poppi e Chitignano.

“Vogliamo che chi si candida a governare il territorio per i prossimi anni abbia ben chiara la situazione del terziario e tutte le potenzialità del suo sviluppo – aggiunge il responsabile della delegazione territoriale Confcommercio Luca Boccalini - senza dimenticare che gli esercizi di prossimità hanno un ruolo fondamentale anche nella tenuta sociale e nella sicurezza delle città”.