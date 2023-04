Case popolari, una ricetta contro i morosi Cresce il recupero delle somme non pagate

AREZZO

Case popolari, l’assessore Monica Manneschi (nella foto): "In netto aumento il recupero delle morosità". "In linea poi con gli obiettivi 2021 sono state abbattute quasi totalmente le morosità incolpevoli d’importo superiore a 1000 euro, ristorando Arezzo Casa del mancato introito. E proprio grazie all’abbattimento delle morosità, nel 2023 sarà possibile far risparmiare alle casse del Comune circa 100 mila euro" ha spiegato l’assessore. "Quello raggiunto dall’ufficio nel 2022 è un ottimo risultato: la gestione delle situazioni di morosità colpevole ha generato una sorta di effetto virtuoso che ha avuto come conseguenza la scelta da parte di molti assegnatari debitori, di risanare il dovuto o di concordare con Arezzo Casa una rateizzazione degli importi non pagati". Nel 2022 sono state formalizzate 52 contestazioni per morosità colpevole, 15 in più rispetto all’anno precedente, ed emanati 23 provvedimenti di decadenza (8 nel 2021).

"Una strategia d’urto che ha generato effetti virtuosi a catena: l’azione incisiva da parte dell’Ufficio Casa, con l’aumento delle contestazioni e l’aumento del numero dei provvedimenti di decadenza e di quello degli accessi ai fini del recupero coattivo degli alloggi, ha determinato negli assegnatari morosi l’esigenza di procedere a risanare il proprio debito o di confrontarsi con Arezzo Casa per ottenere una rateizzazione al fine di evitare la perdita dell’alloggio. In merito a questo, nel 2022 sono stati notificati 18 ordini di rilascio a fronte dei 2 nel 2021 e come conseguenza, a seguito di procedimento di decadenza, sono stati recuperati 17 alloggi a fronte dei 9 del 2021; per gli altri 35 procedimenti di decadenza avviati, l’assegnatario ha sanato il proprio debito".