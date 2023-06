Case popolari, il Comune e Arezzo Casa intervengono con opere di manutenzione straordinaria

Arezzo, 26 giugno 2023 – Con delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha disposto lavori di manutenzione straordinaria su un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica in via Pietro Nenni. In particolare “gli interventi – ha detto il vicesindaco, Mauro Di Ponte – riguarderanno la sostituzione del manto di copertura in cemento amianto con pannelli metallici e coibentazione.

I lavori saranno finanziati dal Comune di Terranuova con la compartecipazione della società Arezzo Casa S.p.A. che gestisce il patrimonio comunale di E.R.P.”. Lo scorso anno il Comune aveva predisposto un progetto per eseguire sull’immobile di via Nenni interventi di riqualificazione energetica/miglioramento sismico ma tali lavori sono stati aggiornati a seguito del decreto che ha bloccato i bonus edilizi, tra cui il superbonus 110%.

“Con specifica voce di bilancio – ha aggiunto il vicesindaco – avevamo stanziato le risorse (quasi 320 mila euro) per la compartecipazione agli interventi ed anche Arezzo Casa aveva autorizzato l’impegno di spesa per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica e riduzione del rischio sismico negli edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica.

A seguito del taglio governativo degli incentivi ammessi al credito d'imposta “Superbonus 110%” – ha aggiunto Di Ponte – abbiamo dovuto riprogrammare l’esecuzione dell’opera. Abbiamo accantonato le risorse di bilancio (120 mila euro) per procedere con una prima parte di interventi nel 2023 e riprogrammeremo una seconda tranche di lavori sul 2024”.

A seguito della sopravvenuta impossibilità di accedere ai finanziamenti bonus edilizi, tra cui il superbonus 110%, per il quale non è stato più possibile cedere il credito e lo sconto in fattura, si è infatti reso necessario modificare la tipologia degli interventi da realizzare nel medesimo fabbricato di Via Nenni, oggetto di contribuzione in favore di Arezzo Casa che comparteciperà con una spesa di circa 27 mila euro.

Gli interventi programmati quest’anno dunque avranno un quadro economico complessivo di 147 mila euro.