Case, mercato in ripresa Più affari e prezzi stabili Mappa zona per zona Centro al top delle richieste

di Angela Baldi

Una casa al Giotto o al Bagnoro? Il sogno di tanti per le tasche di pochi. La fotografia dell’andamento del mercato immobiliare in provincia è scattata dal collegio aretino Fiaip, la Federazione Agenti Immobiliari Professionali. Il report 2022 è stato presentato nella sede di Confindustria Toscana Sud. Cosa emerge?

Un mercato in ripresa e il rilancio delle compravendite, con prezzi che restano stabili. Dai risultati dell’indagine si rileva che le unità residenziali più compravendute sono al 70% trilocali e per oltre l’11% bilocali o miniappartamenti, in zone centrali e semicentrali. In aumento anche gli acquisti in periferia. Ad Arezzo la zona più presente sui portali è il centro città, le quotazioni si abbassano in Valdarno, Casentino e Valdichiana.

Nel 2022 il mercato immobiliare sul territorio ha mostrato segnali di ripresa: dopo anni di stallo le compravendite sono cresciute nonostante i prezzi siano rimasti stabili, con una leggera risalita caratterizzata dalla scarsa offerta sul mercato e una più ampia domanda. "Il centro città è più richiesto, con tipologie di immobili molto diverse - spiega Ramona Valceanu Presidente Fiaip Arezzo-Siena -.Si presentano soluzioni di interesse storico o di pregevole funzionalità con sostanziali divergenze tra soluzioni abitative da ristrutturare o vendute chiavi in mano". Per numero di annunci sono zone importanti anche via Giotto-XXV Aprile, Pescaiola, Fiorentina, via Veneto, Rigutino, Pratantico Indicatore e Quarata". Il report fornisce quotazioni zona per zona. I costi più alti?

Il Giotto batte sempre tutti con prezzi che vanno da 2500 a 2800 al metro quadro per nuovo o ristrutturato. Ad Antria il prezzo al metro quadro oscilla tra 2400 e 2500 euro, al Bagnoro tra 2000 e 2500. I prezzi scendono per la categoria "ottime condizioni o buono stato abitabile", oppure per la categoria "da ristrutturare", ma in questo caso implicano una spesa per il restyling.

Restando sulla categoria più alta cioè il nuovo o ristrutturato, a volare sono anche i prezzi del centro tra 2000 e 2200 al metro quadro; si sale per Giovi e Ponte alla Chiassa tra 2000 e 2500. Alla Marchionna la forbice è tra 2000 e 2800, alla Meridiana tra 2200 e 2500. Per scendere si deve considerare Saione tra 1800 e 2000, San Leo tra 1700 e 2000, Tortaia tra 1700 e 1900, via Fiorentina tra 1800 e 2000 come la centrale via Roma o il Villaggio Dante. Via Veneto scende tra 1300 e 1400; al Gattolino tra 1800 e 1900. Il centro storico va da 2000 a 2300, la zona Centro Affari 1900-2000. A Campoluci bastano da 1200 a 1400 al metro quadrato. La Chiassa oscilla tra 1600-1800, il Matto 1500-1800. "Le quotazioni si abbassano nelle vallate dove la valutazione media per un immobile residenziale non di lusso, si discosta dal centro. Il 2022 ha portato segnali positivi verso il mercato aretino a livello di compravendite. Tuttavia la carenza quantitativa di immobili potrebbe portare a una disparità tra domanda e offerta con conseguente rialzo del prezzo medio. Una carenza spesso delineata da scelte diverse rispetto al passato. Chi ha un immobile e ha potuto accedere a bonus edilizi, ha preferito restaurare piuttosto che cambiare casa. L’aumento del costo del denaro, che trova il suo elemento di riferimento nel cosiddetto mutuo ipotecario, non aiuta a sbloccare “psicologicamente“ i proprietari, determinando uno stallo".