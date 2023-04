Case di comunità hub, si raddoppia Trovati i fondi: c’è il via ai lavori

di Maria Rosa Di Termine

Si apriranno entro la fine dell’anno i cantieri sulla sanità in Toscana. E tra i 156 progetti presentati e finanziati con i fondi del Pnrr e del Piano nazionale complementare 3 riguardano il Valdarno. Ad annunciare il via ai lavori di case e ospedali di comunità è stato il governatore toscano Eugenio Giani tracciando il bilancio dei progetti definitivi completati al 31 marzo scorso, di cui 38 nella Asl Sud Est. Dopo la stesura dei progetti esecutivi si procederà alle gare di appalto con l’obiettivo di iniziare gli interventi quanto prima per concluderli entro il 2026. Nella valle, in particolare, sono due le Case di comunità hub, a San Giovanni e a Terranuova, strutture previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per fornire prestazioni e servizi socio-sanitari territoriali rafforzando le cure di prossimità. Si estenderanno su una superficie di circa 1000 metri quadri, in un terreno di proprietà pubblica lungo viale Gramsci nella città di Masaccio; in via Donizetti, nell’area limitrofa allo stabile Crt, in quella di Poggio Bracciolini.

All’interno opereranno medici di medicina generale e specialisti, pediatri di libera scelta, infermieri di comunità e di famiglia, altri professionisti della salute e assistenti sociali. Un complesso articolato che prevede una presenza medica 24 ore su 24 per 7 giorni, anche attraverso l’integrazione con la continuità assistenziale, e di 12 ore per quella infermieristica; il Punto Unico di Accesso sanitario e sociale e uno di prelievi; servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità (ecografo, elettrocardiografo, retinografo, spirometro) e infermieristici. E ancora, un sistema integrato di prenotazione collegato al Cup aziendale, senza dimenticare l’assistenza domiciliare di base e l’attivazione di sinergie in grado di potenziare il rapporto con le reti associative dei cittadini e del volontariato. L’investimento si aggira sui 3 milioni di euro equamente suddivisi tra i due centri del fondovalle.

Serviranno invece quasi 2 milioni di euro per realizzare l’Ospedale di Comunità per le cure intermedie a Cavriglia. Inedito nel suo genere a queste latitudini, troverà posto nell’edificio di 1800 metri quadri un tempo "Centro servizi per le imprese", disporrà di 20 posti letto, con la possibilità di arrivare ad accoglierne fino a 40, e sarà destinato ai pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a media - bassa intensità clinica e per degenze di breve durata.