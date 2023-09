Casa inagibile dopo incendio a San Giovanni: all'interno nessuno

Momenti di paura ieri pomeriggio in via Peruzzi a San Giovanni Valdarno per un incendio che si è sviluppato in un appartamento del complesso delle case popolari. Ad innescare le fiamme nell’abitazione, al pianterreno e indipendente rispetto agli altri alloggi, potrebbe essere stata una scintilla dovuta al malfunzionamento dell’impianto elettrico di una delle tre stanze dell’immobile. Sul posto, dopo l’allarme dato dai residenti della zona per il fumo che usciva dalle finestre, è arrivata una squadra con due mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi che ha domato in breve il rogo e lavorato fino alle 18.30 per la bonifica dei locali e le verifiche di rito. Al termine degli accertamenti l’appartamento è stato dichiarato inagibile e i danni sono ingenti. Per fortuna l’episodio è avvenuto quando l’inquilino, una persona che vive da sola, non era in casa. Per trovargli una sistemazione idonea si è subito attivata l’amministrazione comunale sangiovannese.